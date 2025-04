Raserei ebbt nicht ab: Marienberg kommt mit Verschicken von Bußgeldbescheiden nicht mehr hinterher

Allein am Blitzer im Ortsteil Reitzenhain kommt es pro Tag zu 150 bis 160 Geschwindigkeitsüberschreitungen. Damit die Stadt keine Einnahmen durch Verjährung verliert, will sie jetzt so handeln.

Die Stadt Marienberg hat ein Problem. Sie kommt mit dem Verschicken von Bußgeldbescheiden nicht mehr hinterher. Das liegt vor allem am stationären Blitzer in Reitzenhain. Er hat schon 2024 mit im Schnitt 60 Fotos am Tag alle anderen festen Blitzer im Erzgebirgskreis deutlich in den Schatten gestellt. Spätestens nach dem Aufstellen von...