Die meisten Blitzerfotos entstanden vergangenes Jahr in Fahrtrichtung Marienberg. Bild: Kristian Hahn
Die meisten Blitzerfotos entstanden vergangenes Jahr in Fahrtrichtung Marienberg. Bild: Kristian Hahn
Die meisten Blitzerfotos entstanden vergangenes Jahr in Fahrtrichtung Marienberg.
Die meisten Blitzerfotos entstanden vergangenes Jahr in Fahrtrichtung Marienberg. Bild: Kristian Hahn
Marienberg
Raserei sorgt für Millionen-Einnahmen: Blitzer an B 174 im Erzgebirge bleibt Goldgrube
Redakteur
Von Thomas Wittig
Bis zu 120 Mal pro Tag löst der Blitzer in Reitzenhain aus. Das beschert der Stadt Marienberg Bußgelder in Millionenhöhe. Welche Fahrzeugführer die meisten Bescheide kassieren, überrascht.

Unglaubliche 150 bis 160 Fotos pro Tag hat der stationäre Blitzer in Reitzenhain vor einem Jahr geliefert. Selbst nach dem Aufstellen von Warntafeln mit dem Hinweis „Geschwindigkeitskontrolle“ änderte sich nur wenig. Das Ordnungsamt der Stadt Marienberg kam kaum hinterher, die Fälle abzuarbeiten. Inzwischen ist ein Jahr ins Land gegangen....
