Wasserstoff wird als Energieträger der Zukunft gesehen. Bild: Symbolfoto: Nicolas Armer/dpa
Wasserstoff wird als Energieträger der Zukunft gesehen. Bild: Symbolfoto: Nicolas Armer/dpa
Meinung
Marienberg
Rechnung mit Unbekannten: Mit dem Wasserstoff kommt das Risiko
Redakteur
Von Joseph Wenzel
Der Bau des Wasserstoffkernnetzwerkes ist ein großes Vorhaben. Ebenso groß ist das Risiko. Gerade deshalb ist es aus regionaler Perspektive gut, dass es vom Bund abgesichert wird. Ein Kommentar.

Wasserstoff wird als Kraftstoff der Zukunft ausgegeben. Noch ist nicht absehbar, ob der Energieträger diese Visionen erfüllen kann. Ebenso wenig kann vorhergesagt werden, ob in absehbarer Zeit eine andere Technologie bahnbrechende Weiterentwicklungen erlebt. Es gibt also zahlreiche Unbekannte in der Rechnung.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
