Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Marienberg
  • |

  • Richter im Erzgebirge: „Für diese Verhandlung haben wir das halbe Polizeirevier vorgeladen“

Der Angeklagte mit seinem Verteidiger, Rechtsanwalt Torsten Landgraf.
Der Angeklagte mit seinem Verteidiger, Rechtsanwalt Torsten Landgraf. Bild: Joseph Wenzel
Der Angeklagte mit seinem Verteidiger, Rechtsanwalt Torsten Landgraf.
Der Angeklagte mit seinem Verteidiger, Rechtsanwalt Torsten Landgraf. Bild: Joseph Wenzel
Marienberg
Richter im Erzgebirge: „Für diese Verhandlung haben wir das halbe Polizeirevier vorgeladen“
Redakteur
Von Joseph Wenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Getauschte Kennzeichen, gefälschte Bescheinigung, vorgetäuschte Straftat – die Liste der Vorwürfe gegen den Angeklagten war lang. Die Verhandlung vor dem Amtsgericht indes nahm ein schnelles Ende.

Es war ein kritisches Bild, das der Rechtsanwalt während seines Plädoyers vor dem Marienberger Amtsgericht vom Angeklagten zeichnete. Von quietschenden Reifen war die Rede und von Nachbarn, denen das rasante Fahrverhalten des 21-Jährigen regelmäßig auffiel. Doch was genau wurde dem Mann auf der Anklagebank vorgeworfen?
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22.07.2025
3 min.
Bizarrer Ehestreit im Erzgebirge: Rentner sticht seiner Frau mit Messer in den Hintern
Der Erzgebirger musste sich wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.
Eine Stichwunde am Hintern, Blut, gegenseitige Vorwürfe: Während der Verhandlung am Amtsgericht Marienberg zeigte sich, dass der Streit eine lange Vorgeschichte hat.
Georg Müller
14.07.2025
3 min.
Erzgebirge: Farce vor Gericht – Angeklagter unterstellt Richter Tötungsabsicht und Terrorismus
Weil er gegen Auflagen verstoßen hatte, musste sich ein Mann vor Gericht verantworten.
Mehrfach musste die Verhandlung am Marienberger Amtsgericht unterbrochen werden. Aus einem Karton voller Beutel und Klopapier zog der Angeklagte plötzlich einen Antrag hervor – dann wurde es verrückt.
Joseph Wenzel
07:30 Uhr
3 min.
Noch eine Baustelle für Penig: Stadt und Zweckverband sanieren Beethovenstraße
Die Beethovenstraße in Penig ist schon lange eine Buckelpiste. Nun wird sie saniert.
Penig investiert mehr als 200.000 Euro in die Beethovenstraße. Die Zusammenarbeit mit dem Zweckverband verspricht Vorteile. Die Stadt nimmt die Fahrbahn in Angriff, der Zweckverband die Kanäle.
Julia Czaja
07:38 Uhr
1 min.
Vor Alaska-Gipfel: Starmer trifft Selenskyj in London
Die europäischen Verbündeten demonstrieren Solidarität mit der Ukraine und ihrem Staatschef Selenskyj. (Archivbild)
Bevor sich Trump und Putin in Alaska treffen, stellen sich die Europäer demonstrativ hinter die Ukraine und Präsident Selenskyj. Einen Tag nach seinem Besuch in Berlin wird er nun in London empfangen.
12.08.2025
3 min.
Klein-Erzgebirge: Darum sind die Stunden für die Augustusburg gezählt
Die Augustusburg ist bereits vom Schellenberg heruntergehoben worden, wartet auf ihren Abtransport. Oliver Weinhold zeigt noch einmal die Modellnummer des Objektes im Ausstellungsverzeichnis.
Nach sechs Jahrzehnten verlässt eines der legendärsten und größten Schaustücke die Miniaturwelt des Klein-Erzgebirges in Oederan. Gibt es Ersatz für das Modell vom Wahrzeichen des Erzgebirges?
Christof Heyden
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
Mehr Artikel