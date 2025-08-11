Richter im Erzgebirge: „Für diese Verhandlung haben wir das halbe Polizeirevier vorgeladen“

Getauschte Kennzeichen, gefälschte Bescheinigung, vorgetäuschte Straftat – die Liste der Vorwürfe gegen den Angeklagten war lang. Die Verhandlung vor dem Amtsgericht indes nahm ein schnelles Ende.

Es war ein kritisches Bild, das der Rechtsanwalt während seines Plädoyers vor dem Marienberger Amtsgericht vom Angeklagten zeichnete. Von quietschenden Reifen war die Rede und von Nachbarn, denen das rasante Fahrverhalten des 21-Jährigen regelmäßig auffiel. Doch was genau wurde dem Mann auf der Anklagebank vorgeworfen?