„Rund um Großrückerswalde“ wartet mit drei Streckenlängen auf

Start und Ziel des 33. Volkswandertages befinden sich im Ortsteil Niederschmiedeberg.

Der SV Großrückerswalde 49 lädt ein zum 33. Volkswandertag „Rund um Großrückerswalde“. Dieser findet am Samstag, 26. Juli, statt. Start und Ziel ist zwischen 7 und 10 Uhr am Preßnitztalmuseum in Niederschmiedeberg beziehungsweise dem Gerätehaus der Feuerwehr. Es stehen drei Streckenlängen zur Auswahl. Die Distanzen belaufen sich auf 7,...