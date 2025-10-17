Saidenbach-Talsperre: Mauerkrone bleibt ab 20. Oktober gesperrt

Industriekletterer säubern und reparieren die denkmalgeschützte Staumauer der Talsperre Saidenbach. Während der Arbeiten ist das Betreten der Mauerkrone nicht möglich.

An der Talsperre Saidenbach bei Reifland stehen Wartungsarbeiten an. Dafür wird zwischen dem 20. und voraussichtlich 30. Oktober die Mauerkrone wochentags vorübergehend für Besucher gesperrt. Grund sind laut Patricia Zedel von der Landestalsperrenverwaltung wichtige Unterhaltungsmaßnahmen an der Luftseite der Staumauer. Dabei reinigen... An der Talsperre Saidenbach bei Reifland stehen Wartungsarbeiten an. Dafür wird zwischen dem 20. und voraussichtlich 30. Oktober die Mauerkrone wochentags vorübergehend für Besucher gesperrt. Grund sind laut Patricia Zedel von der Landestalsperrenverwaltung wichtige Unterhaltungsmaßnahmen an der Luftseite der Staumauer. Dabei reinigen...