Schloss Rauenstein wird zur Bühne für Lesung

Der Verein Literatur im Erzgebirge bringt Autorinnen und Autoren an einem besonderen Ort zusammen. Sie alle sind mit der Region verbunden.

Am 10. April gibt es um 19 Uhr im Schloss Rauenstein in Pockau-Lengefeld, Rauenstein 6, eine besondere Lesung. Denn der Verein Literatur im Erzgebirge will erneut verschiedene Autorinnen und Autoren auf einer Lesebühne mit dem Titel „Erzählt“ versammeln. Grund für die Wahl des Ortes ist laut Verein, den Mitwirkenden sowie dem Publikum ein...