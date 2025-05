Schon fast zehn Millionen Euro: Personalkosten der Stadt Olbernhau gehen immer weiter in die Höhe

Steigende Löhne, weniger Unterstützung vom Freistaat Sachsen: Olbernhau stellt das vor enorme finanzielle Herausforderungen. Die Stadt reagiert mit Kürzungen.

Die Personalkosten steigen in Olbernhau rasant an. Das zeigt sich beim Blick in den neuen Haushalt, der am Donnerstagabend von den Stadträten mit Mehrheit beschlossen wurde. Lagen die Personalkosten im Jahr 2022 noch bei rund acht Millionen Euro im Jahr, bewegt sich die Zahl inzwischen auf die Markte von zehn Millionen Euro zu. Bereits 2027 soll...