„Schulpflicht bricht Impfpflicht“: Die Folgen des Masernschutzgesetzes im Erzgebirge

Seit gut fünf Jahren müssen Schüler gegen Masern immun sein. Liegt kein Schutz vor, können Kinder und Jugendliche vom Unterricht ausgeschlossen werden. Das aber hat Konsequenzen für Eltern und Justiz.

Auf der Anklagebank kein Verteidiger, auf der Gegenseite kein Staatsanwalt: Gleich mehrere Aspekte verdeutlichten bereits vor Verhandlungsbeginn, dass es am Marienberger Amtsgericht vor wenigen Tagen nicht um eine gewöhnliche Strafsache ging. Stattdessen sollte lediglich eine Ordnungswidrigkeit verhandelt werden – doch die hatte es in sich.