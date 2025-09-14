Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Seit gut fünf Jahren müssen Kinder bei der Einschulung einen Schutz gegen Masern besitzen.
Seit gut fünf Jahren müssen Kinder bei der Einschulung einen Schutz gegen Masern besitzen. Bild: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Marienberg
„Schulpflicht bricht Impfpflicht“: Die Folgen des Masernschutzgesetzes im Erzgebirge
Redakteur
Von Joseph Wenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Seit gut fünf Jahren müssen Schüler gegen Masern immun sein. Liegt kein Schutz vor, können Kinder und Jugendliche vom Unterricht ausgeschlossen werden. Das aber hat Konsequenzen für Eltern und Justiz.

Auf der Anklagebank kein Verteidiger, auf der Gegenseite kein Staatsanwalt: Gleich mehrere Aspekte verdeutlichten bereits vor Verhandlungsbeginn, dass es am Marienberger Amtsgericht vor wenigen Tagen nicht um eine gewöhnliche Strafsache ging. Stattdessen sollte lediglich eine Ordnungswidrigkeit verhandelt werden – doch die hatte es in sich.
