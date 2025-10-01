Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Polizei rückte Dienstagabende in Marienberg zu einem Unfall aus.
Die Polizei rückte Dienstagabende in Marienberg zu einem Unfall aus. Bild: Symbolfoto: Stefan Puchner/dpa/Archiv
Die Polizei rückte Dienstagabende in Marienberg zu einem Unfall aus.
Die Polizei rückte Dienstagabende in Marienberg zu einem Unfall aus. Bild: Symbolfoto: Stefan Puchner/dpa/Archiv
Marienberg
Schwere Verletzungen: Fahrradfahrer kollidiert im Erzgebirge mit Bus
Von Jakob Nützler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Radfahrer kollidierte in Marienberg mit einem Linienbus und wurde schwer verletzt. Was rund um das Unglück noch bekannt ist.

Die Polizei ist am Dienstagabend in Marienberg zu einem Verkehrsunfall gerufen worden, nachdem ein Fahrradfahrer schwer verunglückt ist. Die Vorgeschichte: Wie ein Polizeisprecher berichtet, fuhr der Radfahrer gegen 20.40 Uhr auf der Äußeren Wolkensteiner Straße auf dem Gehweg in Richtung Zentrum. Kurz nach der Einmündung Lindenstraße lenkte...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
03.10.2025
2 min.
Trump will getreue Unis mit Förderung belohnen
Trump wünscht, dass die Unis verbieten, was "konservative Ideen bestrafen, herabsetzen oder sogar Gewalt gegen sie anstiften könnte".
Viele Top-Unis in den USA wurden von Donald Trump angegangen - Fördermittel drohten wegzufallen. Nun will die Regierung mit Geld locken und fordert im Gegenzug von Unis etwas ein.
17:15 Uhr
1 min.
Schwerer Unfall im Erzgebirge: Betrunkener verursacht Crash – Zwei Verletzte
Die Polizei ermittelt nach einem Unfall in Johanngeorgenstadt.
In Johanngeorgenstadt ist es am Mittwochabend zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Zwei Autos krachten zusammen.
Jürgen Freitag
01.10.2025
4 min.
„Schlimm für den Standort“: Branchenexperte macht VW-Werk Zwickau auch bei steigender E-Auto-Nachfrage wenig Hoffnung
Das Volkswagen-Werk in Zwickau-Mosel. Wenig Licht am Ende des Tunnels für den Standort?
Ab 2027 könnten die Autobauer einen Wachstumsschub bei E-Autos erwarten, sagt der Chemnitzer Professor Werner Olle. Er geht aber davon aus, dass das dem VW-Werk Zwickau wenig nützen wird. Wieso nicht?
Jan-Dirk Franke
08:58 Uhr
1 min.
Stefanie Hertel sagt Auftritt im Erzgebirge kurzfristig ab: Das ist der Grund
Stefanie Hertel wollte am Wochenende in Aue mit der Band More than Words auftreten.
Eigentlich sollte die Band „More than Words“ mit Stefanie Hertel am Wochenende ein Konzert in Aue geben. Warum daraus jetzt überraschend nichts wird.
Joseph Wenzel
26.09.2025
1 min.
Verkehrsunfall: Elfjähriges Kind in Aue schwer verletzt
In Aue wurde ein Kind beim Überqueren einer Straße schwer verletzt.
Ein Kind stürzte beim Überqueren der Straße gegen ein fahrendes Auto. Der Fahrer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Nun sucht die Polizei Zeugen.
Jakob Nützler
03.10.2025
4 min.
Ernährungsweise trägt weiterhin stark zur Klimakrise bei
Die weltweite Nahrungsmittelproduktion verursacht dem Bericht zufolge rund 30 Prozent der globalen Treibhausgasemissionen. (Archivbild)
Weniger Fleisch von Wiederkäuern - dazu wird nicht nur für die eigene Gesundheit geraten. Auch Klima und Umwelt profitieren. Doch noch bleibt ein weiter Weg beim Wandel der Ernährungssysteme.
Mehr Artikel