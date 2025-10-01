Schwere Verletzungen: Fahrradfahrer kollidiert im Erzgebirge mit Bus

Ein Radfahrer kollidierte in Marienberg mit einem Linienbus und wurde schwer verletzt. Was rund um das Unglück noch bekannt ist.

Die Polizei ist am Dienstagabend in Marienberg zu einem Verkehrsunfall gerufen worden, nachdem ein Fahrradfahrer schwer verunglückt ist. Die Vorgeschichte: Wie ein Polizeisprecher berichtet, fuhr der Radfahrer gegen 20.40 Uhr auf der Äußeren Wolkensteiner Straße auf dem Gehweg in Richtung Zentrum. Kurz nach der Einmündung Lindenstraße lenkte... Die Polizei ist am Dienstagabend in Marienberg zu einem Verkehrsunfall gerufen worden, nachdem ein Fahrradfahrer schwer verunglückt ist. Die Vorgeschichte: Wie ein Polizeisprecher berichtet, fuhr der Radfahrer gegen 20.40 Uhr auf der Äußeren Wolkensteiner Straße auf dem Gehweg in Richtung Zentrum. Kurz nach der Einmündung Lindenstraße lenkte...