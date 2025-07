Schwerer Unfall im Erzgebirge: 85-jährige Pkw-Fahrerin verletzt 82-jährige Pedelec-Fahrerin

Eine Radfahrerin hatte auf der B 171 in Olbernhau angezeigt, dass sie abbiegen wollte. Doch nicht alle ihr folgenden Fahrzeugführer registrierten das.

Olbernhau.

Eine 82-jährige Frau ist am Dienstagnachmittag gegen 14.15 Uhr in Olbernhau mit ihrem Pedelec auf der Freiberger Straße (B 171) aus Richtung Töpfergasse in Richtung Kleinneuschönberg unterwegs gewesen. Sie wollte nach links in eine Grundstückseinfahrt abbiegen und zeigte dies mittels Handzeichen an. Der 60-jährige Fahrer eines Pkw Ford hielt hinter ihr an. Die dem Ford folgende Fahrerin (85) eines Pkw Renault fuhr an dem Ford vorbei, wobei sie diesen streifte und danach mit der abbiegenden Pedelec-Fahrerin kollidierte, hat die Polizei am Mittwoch mitgeteilt. Die 82-jährige Zweiradfahrerin erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 1500 Euro. (mb)