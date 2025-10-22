Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Uwe Reichelt, Linda Herrmann und Mandy Partzsch-Stephani vom Förderverein mit der Truhe.
Bild: Kristian Hahn
Marienberg
Seiffener Spielzeugmuseum bekommt Schatzkiste: Was hat es mit dieser Truhe auf sich?
Redakteur
Von Joseph Wenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Förderverein hat eine besondere Kiste für das Museum erworben. Sie birgt nicht nur eine hervorragende Holzkunstarbeit, sondern auch eine bewegende Geschichte.

Es hätte kaum einen schöneren Grund geben können, der dem Förderverein des Seiffener Spielzeugmuseums einen Anlass zum ersten Stammtischtreffen seit langer Zeit bot. Eine Neuerwerbung stand an – und die wurde an diesem Abend in einer sorgfältig verzierten Truhe überreicht. Der Name auf der Kiste verriet bereits, dass es sich um eine...
