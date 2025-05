Simson-Fahrer bei Überholmanöver in Olbernhau verletzt

Vermutlich nach einer Unachtsamkeit sind ein Auto und ein Moped auf der Freiberger Straße miteinander kollidiert.

Olbernhau.

Die Polizei muss in Olbernhau nach einem Unfall ermitteln, der sich am Montag auf der Freiberger Straße ereignet hat. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 16-jähriger Simson-Fahrer zunächst auf der Freiberger Straße unterwegs. Dann wollte der Jugendliche mit seiner Maschine von der Freiberger Straße (B 171) nach links in eine Grundstückseinfahrt abbiegen. Gleichzeitig überholte ein 53-jähriger Seat-Fahrer das Moped. Es kam zwischen beiden Fahrzeugen zu einer Kollision. Laut Mitteilung der Polizei stürzte der Simson-Fahrer und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. An der Simson und am Seat entstand ersten Schätzungen nach ein Schaden von ungefähr 5000 Euro. Der 58-jährige Seat-Fahrer blieb unverletzt. (reu)