Sinfoniekonzert oder Endurosport: Das ist am Wochenende im mittleren Erzgebirge los

Sachsen startet in die Sommerferien. Für die Freizeitgestaltung wurde in der Region ein breites Programm an Veranstaltungen auf die Beine gestellt. Wo lohnt der Besuch?

Passend zum Ferienstart gibt es mehrere spannende Events in der Region. Was ist los im mittleren Erzgebirge? Passend zum Ferienstart gibt es mehrere spannende Events in der Region. Was ist los im mittleren Erzgebirge?