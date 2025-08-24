Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  Spektakel an Saigerhütte im Erzgebirge: Grünthaler Sommer klingt mit „Welterbe in Flammen" aus

Marienberg
Spektakel an Saigerhütte im Erzgebirge: Grünthaler Sommer klingt mit „Welterbe in Flammen“ aus
Von Kristian Hahn
Hunderte Besucher erlebten im Areal der Saigerhütte eine Nacht voller Licht und Feuer.

Mit einer spektakulären Nacht der Lichter ist die Veranstaltungsreihe Grünthaler Sommer am Samstagabend zu Ende gegangen. Hunderte Besucher kamen ins Areal der Saigerhütte Grünthal, um die unter dem Motto „Welterbe in Flammen" mit farbigem Licht angestrahlten Gebäude des Welterbebestandteils zu sehen. Dazu musizierten im Gelände und auf...
