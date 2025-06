Sperrung in Wolkenstein beginnt später

Unter anderem geht der Breitbandausbau im Pockau-Lengefelder Ortsteil Lengefeld weiter.

In den nächsten Tagen werden mehrere Straßen in Lengefeld sowie in Wolkenstein gesperrt. Dabei hat das Landratsamt am 26. Juni auf eine Änderung der Sperrzeit in Wolkenstein hingewiesen. Zunächst aber sind die Wolkensteiner Straße (Staatsstraße 226) sowie die Straße Obervorwerk in Lengefeld sind vom 30. Juni bis voraussichtlich 8. August...