Sperrungen drohen: In den nächsten Tagen beginnt der Bau mehrerer Straßen im Erzgebirge

Die Sperrungen in der Region Pockau-Lengefeld und Olbernhau erfolgen wegen Baumfällungen und der Sanierung von Fahrbahnen.

In den nächsten Tagen sind mehrere Straßen in der Region Pockau-Lengefeld und Olbernhau gesperrt. Wie das Landratsamt mitteilt, betrifft dies vom 1. bis voraussichtlich 3. April täglich in der Zeit von 8 bis 15 Uhr die Kreisstraße 8113 zwischen Forchheim und Haselbach. Grund hierfür sind Baumfällungen und die Beseitigung von Totholz. Eine...