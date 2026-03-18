Spurensuche am Erzgebirgskamm: Wer ist Oskar Burkhardt?

Eine neue Sonderausstellung im Museum sächsisch-böhmisches Erzgebirge in Marienberg widmet sich einem fast vergessenen Keramiker. Oskar Burkhardts Werke erzählen eine besondere Geschichte.

Wer ist Oskar Burkhardt? Dieser Frage widmet sich die nächste Sonderausstellung im Museum sächsisch-böhmisches Erzgebirge im Marienberger Bergmagazin. Die Leiterin des Museums, Janet Franke, gab zu, bis vor kurzem noch nie von Oskar Burkhard gehört zu haben. Allein ein Telefonat mit dessen Enkel Peter Gaschütz änderte alles, so die...