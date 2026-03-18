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Museumsleiterin Janet Franke-Reichel, Heide Marie und ihre Mann Peter Gaschütz (v. l.) mit einem der Bilder Oskar Burkhardts.
Museumsleiterin Janet Franke-Reichel, Heide Marie und ihre Mann Peter Gaschütz (v. l.) mit einem der Bilder Oskar Burkhardts. Foto: Jan Görner
Museumsleiterin Janet Franke-Reichel, Heide Marie und ihre Mann Peter Gaschütz (v. l.) mit einem der Bilder Oskar Burkhardts.
Museumsleiterin Janet Franke-Reichel, Heide Marie und ihre Mann Peter Gaschütz (v. l.) mit einem der Bilder Oskar Burkhardts. Foto: Jan Görner
Marienberg
Spurensuche am Erzgebirgskamm: Wer ist Oskar Burkhardt?
Redakteur
Von Holk Dohle
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Eine neue Sonderausstellung im Museum sächsisch-böhmisches Erzgebirge in Marienberg widmet sich einem fast vergessenen Keramiker. Oskar Burkhardts Werke erzählen eine besondere Geschichte.

Wer ist Oskar Burkhardt? Dieser Frage widmet sich die nächste Sonderausstellung im Museum sächsisch-böhmisches Erzgebirge im Marienberger Bergmagazin. Die Leiterin des Museums, Janet Franke, gab zu, bis vor kurzem noch nie von Oskar Burkhard gehört zu haben. Allein ein Telefonat mit dessen Enkel Peter Gaschütz änderte alles, so die...
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