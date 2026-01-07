Starker Strom: AC/DC-Gitarrist Angus Young ist nun im Erzgebirge zu haben

Marienberg
Die Genossenschaft Seiffener Volkskunst widmet dem Gitarristen der legendären Hardrocker AC/DC eine eigene Figur. Damit wird eine neue Serie fortgesetzt. Doch wer ist der kreative Kopf dahinter?
Eine Schuluniform mit Kappe und Krawatte, eine E-Gitarre der Marke Gibson und natürlich die Teufelshörner als Geste – Da gibt es keinen Zweifel, wer gemeint ist, oder? Dass der legendäre Leadgitarrist der australischen Hardrocker AC/DC in dieser Aufmachung nun jedoch in Seiffen gesichtet wurde, ist neu. Kleiner natürlich und aus Holz...
