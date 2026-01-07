MENÜ
Eigentlich ist Roy Fankhänel Gitarrenbauer. Doch mit großer Leidenschaft entwirft er auch Holzkunstfiguren. In Seiffen gehen seine Entwürfe bereits in Serie.
Eigentlich ist Roy Fankhänel Gitarrenbauer. Doch mit großer Leidenschaft entwirft er auch Holzkunstfiguren. In Seiffen gehen seine Entwürfe bereits in Serie. Bild: Sven Körner
Bei Holzkunsthersteller Heiner Stephani (l.) aus Olbernhau schulte Roy Fankhänel sein Wissen.
Bei Holzkunsthersteller Heiner Stephani (l.) aus Olbernhau schulte Roy Fankhänel sein Wissen. Bild: Kristian Hahn
2024 waren AC/DC mit Leadgitarrist Angus Young im Rahmen ihrer „Power up“-Tour in Dresden zu Gast.
2024 waren AC/DC mit Leadgitarrist Angus Young im Rahmen ihrer „Power up“-Tour in Dresden zu Gast. Bild: Jan Woitas/dpa
Marienberg
Starker Strom: AC/DC-Gitarrist Angus Young ist nun im Erzgebirge zu haben
Von Joseph Wenzel
Die Genossenschaft Seiffener Volkskunst widmet dem Gitarristen der legendären Hardrocker AC/DC eine eigene Figur. Damit wird eine neue Serie fortgesetzt. Doch wer ist der kreative Kopf dahinter?

Eine Schuluniform mit Kappe und Krawatte, eine E-Gitarre der Marke Gibson und natürlich die Teufelshörner als Geste – Da gibt es keinen Zweifel, wer gemeint ist, oder? Dass der legendäre Leadgitarrist der australischen Hardrocker AC/DC in dieser Aufmachung nun jedoch in Seiffen gesichtet wurde, ist neu. Kleiner natürlich und aus Holz...
