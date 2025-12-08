Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Perfekte Überraschung: Andy Borg bekam sich selbst als Räuchermännchen geschenkt.
Der Designer Roy Fankhänel aus Oelsnitz im Erzgebirge hat die Figur entworfen.
Zur Sendung „Das Adventsfest der 100.000 Lichter“ bekam Andy Borg die Figur geschenkt.
Die Genossenschaft Seiffener Volkskunst wird das Räuchermännchen in limitierter Serie produzieren.
Marienberg
Was für ein Geschenk! – Unternehmen aus dem Erzgebirge überrascht Andy Borg live im TV
Von Joseph Wenzel
Mitten in der Sendung „Adventsfest der 100.000 Lichter“ übergab Florian Silbereisen dem Schlagerstar ein Geschenk – und das hatte es in sich.

Manches Geschenk wartet nicht bis Weihnachten, manche Überraschung kommt gleich auf großer Bühne daher. Dass es bei einer solchen Gelegenheit selbst dem gestandenen Schlagerstar Andy Borg beinahe die Sprache verschlägt, war jüngst in der MDR-Sendung „Adventsfest der 100.000 Lichter“ zu sehen. Eine entscheidende Rolle spielte dabei ein...
