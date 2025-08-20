Strohballenpresse gerät im Erzgebirge in Brand

Ein Mann wird mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Pfaffroda.

Bei Feldarbeiten an der Freiberger Straße ist am frühen Dienstagnachmittag in Pfaffroda eine Strohballenpresse in Brand geraten. Der Fahrer (39) des Traktors, an dem die Presse angehängt war, suchte daraufhin nach der Ursache, teilt die Polizeidirektion Chemnitz mit. Dabei stellte er fest, dass offenbar ein Problem an der Bremse vorlag. Der Fahrer informierte die Rettungsleitstelle, woraufhin Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zum Einsatz kamen. Der 39-Jährige wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Konkrete Schadensangaben liegen noch nicht vor. Die Polizei hat die Ermittlungen zu den weiteren Umständen des Brandes aufgenommen, heißt es weiter. (bz)