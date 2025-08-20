Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
In Pfaffroda ist eine Strohballenpresse in Brand geraten.
In Pfaffroda ist eine Strohballenpresse in Brand geraten. Bild: Harry Härtel
In Pfaffroda ist eine Strohballenpresse in Brand geraten.
In Pfaffroda ist eine Strohballenpresse in Brand geraten. Bild: Harry Härtel
Marienberg
Strohballenpresse gerät im Erzgebirge in Brand
Redakteur
Von Babette Zaumseil
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Mann wird mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Pfaffroda.

Bei Feldarbeiten an der Freiberger Straße ist am frühen Dienstagnachmittag in Pfaffroda eine Strohballenpresse in Brand geraten. Der Fahrer (39) des Traktors, an dem die Presse angehängt war, suchte daraufhin nach der Ursache, teilt die Polizeidirektion Chemnitz mit. Dabei stellte er fest, dass offenbar ein Problem an der Bremse vorlag. Der Fahrer informierte die Rettungsleitstelle, woraufhin Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zum Einsatz kamen. Der 39-Jährige wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Konkrete Schadensangaben liegen noch nicht vor. Die Polizei hat die Ermittlungen zu den weiteren Umständen des Brandes aufgenommen, heißt es weiter. (bz)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22.08.2025
2 min.
Ibug-Auftakt in Chemnitz abgesagt: Das sagen Stadt und Veranstalter
Die Ibug im ehemaligen Krankenhaus an der Scheffelstraße muss ihren Auftakt verschieben.
Eigentlich sollte das Kunstfestival am Freitag um 15 Uhr starten. Jetzt kommt es aber anders.
Lukas Fischer, Benjamin Lummer
19:59 Uhr
2 min.
Nach Fehlstart: Werder-Spieler fordert Zugänge
Werder-Profi Senne Lynen fordert Zugänge. (Archivbild)
Erst das Pokal-Aus, dann kassiert Werder Bremen ein 1:4 in Frankfurt zum Bundesliga-Start. Hinzu kommen Verletzungsprobleme und wichtige Spieler, die den Club verlassen haben. Ein Profi schlägt Alarm.
21.08.2025
4 min.
Von Dorffest bis Lichtermeer: Das ist am Wochenende im Erzgebirge los
Welterbe in Flammen: Am Samstag steigt im Grünthaler Saigerhüttengelände wieder eine feurige Show.
Im Erzgebirge locken am Wochenende viele Veranstaltungen unter freiem Himmel. Ob Schalmeienklänge, Weinfest oder eine Miniaturwelt im Fackellicht. Hier sind einige Tipps.
unseren Redakteuren
10.07.2025
2 min.
Erzgebirgischer Orgelsommer geht am 12. Juli weiter
Paolo Oreni ist in Pfaffroda beim Orgelsommer zu Gast.
Der italienische Konzertorganist Paolo Oreni ist am 12. Juli in Pfaffroda zu Gast. Er spielt unter anderem Bach und Vivaldi.
Babette Zaumseil
18.08.2025
1 min.
Angebranntes Essen löst Feuerwehreinsatz im Erzgebirge aus
Am späten Sonntagabend ist ein Brand in einer Wohnung in Ehrenfriedersdorf ausgebrochen.
Rettungskräfte sind am Sonntagabend zu einem Brand in Ehrenfriedersdorf gerufen worden. Ein Mieter wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.
André März
20:00 Uhr
1 min.
Bei Neumark: 18-Jährige verletzt sich schwer
Bei einem Motorradunfall in Neumark hat sich eine Motorradfahrerin schwer verletzt.
Eine junge Motorradfahrerin kam auf der Kreisstraße zwischen Schönbach und Neumark in einer Linkskurve zum Sturz.
Ronny Hager
Mehr Artikel