Sturm fegt über das Erzgebirge: Stromausfall legt böhmische Grenzregion lahm

Der anhaltend starke Wind sorgt für zahlreiche Einschränkungen in der Kammregion. Bei Satzung hat der Erzgebirgskreis eine Straße gesperrt.

Ein kräftiger Wind weht seit Samstag über das Erzgebirge. Das hat vielerorts zu Behinderungen geführt. So meldeten etwa die freiwilligen Feuerwehren Jöhstadt, Seiffen und Ehrenfriedersdorf Einsätze wegen umgestürzter Bäume. Wegen der Gefahr von herabfallenden Ästen wurde die Kreisstraße 8104 im Bereich zwischen Ortsausgang Satzung und...