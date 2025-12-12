Süßer wird es nicht: Diese Veranstaltungen im mittleren Erzgebirge sorgen für Weihnachtsstimmung

Marienberg
Am Sonntag sind es nur noch zehn Tage bis Weihnachten. Auch am vorletzten Wochenende vor dem Fest ist in der Region viel los – darunter ein Konzert mit wahrhaft süßem Programm.
Die Adventszeit tritt langsam in die heiße Phase. Vier Tipps für Groß und Klein, um am Wochenende in der Region richtig in Weihnachtsstimmung zu kommen.
