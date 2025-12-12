MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Marienberg
  • |

  • Süßer wird es nicht: Diese Veranstaltungen im mittleren Erzgebirge sorgen für Weihnachtsstimmung

Christina Rommel macht auf ihrer „Schokoladenkonzertreise“ Station in Marienberg.
Christina Rommel macht auf ihrer „Schokoladenkonzertreise“ Station in Marienberg. Bild: Elisapark Media/Archiv
Christina Rommel macht auf ihrer „Schokoladenkonzertreise“ Station in Marienberg.
Christina Rommel macht auf ihrer „Schokoladenkonzertreise“ Station in Marienberg. Bild: Elisapark Media/Archiv
Marienberg
Süßer wird es nicht: Diese Veranstaltungen im mittleren Erzgebirge sorgen für Weihnachtsstimmung
Redakteur
Von Joseph Wenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Sonntag sind es nur noch zehn Tage bis Weihnachten. Auch am vorletzten Wochenende vor dem Fest ist in der Region viel los – darunter ein Konzert mit wahrhaft süßem Programm.

Die Adventszeit tritt langsam in die heiße Phase. Vier Tipps für Groß und Klein, um am Wochenende in der Region richtig in Weihnachtsstimmung zu kommen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13.12.2025
4 min.
Trump, Clinton, Allen: Neue Fotos in Epstein-Affäre
Im Epstein-Skandal haben US-Kongressabgeordnete erneut Fotos veröffentlicht. (Archivfoto)
Erst zu Beginn des Monats hatten US-Kongressmitglieder Fotos von Jeffrey Epsteins Privatinsel freigegeben. Nun folgen weitere Bilder.
11.12.2025
4 min.
Kundenansturm auf Sachsens modernsten Supermarkt: So lief die Neueröffnung in Plauen
Andreas Hollenbach war am Donnerstagmorgen der erste Kunde im neuen Plauener Edeka-Center. Schon kurz vor 6 Uhr stand er vor der Tür.
Wer am Donnerstagmorgen ganz vorn sein wollte, als der Markt an der Reißiger Straße öffnete, musste sich schon eine Stunde vor der Eröffnung anstellen. Doch was sagen die Plauener über ihren neuen Markt?
Bernd Jubelt
13.12.2025
6 min.
Entscheidende Tage: Was kommt in den Ukraine-Friedensplan?
Für die Ukraine und ihre europäischen Verbündeten steht ein Spitzentreffen in Berlin an. (Archivbild)
Wie könnte ein Kompromiss im Ukraine-Konflikt aussehen? In Berlin beraten internationale Spitzenpolitiker über Territorien, Sicherheitsgarantien und eingefrorenes russisches Geld.
05.12.2025
2 min.
Nikolaus steht vor der Tür: Das ist am Wochenende im mittleren Erzgebirge los
Olbernhau: Bergparade und Konzert des Musikkorps stehen am Samstag auf dem Plan.
Bergparade, Weihnachtskonzert und Mottoabend – Bei diesen Veranstaltungen in der Region kommt Weihnachtsstimmung auf.
Joseph Wenzel
28.11.2025
2 min.
Ab geht’s: Wann werden im mittleren Erzgebirge die Pyramiden angeschoben?
In Olbernhau packt auch der Weihnachtsmann beim Pyramidenanschieben mit an.
Nicht nur die Städte in der Region fahren zum ersten Adventswochenende ihr vorweihnachtliches Programm hoch. Auch in vielen Gemeinden ist in den kommenden Tagen einiges los.
Joseph Wenzel
12.12.2025
4 min.
„Der Schuss hat sich aus meiner Büchse gelöst“: Brand-Erbisdorfs OB Martin Antonow verursacht schweren Jagdunfall
Martin Antonow ist gern im Wald unterwegs und seit 2012 im Besitz eines Jagdscheins.
Was geschah im Waldstück bei Langenau? Ein 20-jähriger Jagdfreund ist schwer verletzt worden. Sechs Wochen nach dem Unglück in Brand-Erbisdorf ergibt sich langsam ein klares Bild.
Steffen Jankowski
Mehr Artikel