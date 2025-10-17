Teddybären-Ausstellung im Erzgebirge: „Familie Teddy im Weihnachts-Winterland“ öffnet am 18. Oktober

Marienberg
In der Böttcherfabrik in Pobershau entführt Hella Müller mit ihren handgefertigten Teddybären in eine winterliche Fantasiewelt. Die Schau verbindet erzgebirgische Weihnachtstradition und liebevolle Handarbeit zu einem besonderen Ausstellungserlebnis.
Hella Müller hegt eine tiefe Leidenschaft für Teddybären. Seit vielen Jahren stellt sie selbst welche her – so sind bereits zahlreiche Teddyfamilien entstanden. Eine Auswahl ihrer Werke, ergänzt durch einige historische Exemplare, ist von Samstag bis 1. März 2026 in der Pobershauer Böttcherfabrik zu sehen.
