Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Marienberg
  • |

  • Teddybären-Ausstellung im Erzgebirge: „Familie Teddy im Weihnachts-Winterland“ öffnet am 18. Oktober

Hella und Frank Müller mit einer Teddyfamilie.
Hella und Frank Müller mit einer Teddyfamilie. Bild: Jan Görner
Hella und Frank Müller mit einer Teddyfamilie.
Hella und Frank Müller mit einer Teddyfamilie. Bild: Jan Görner
Marienberg
Teddybären-Ausstellung im Erzgebirge: „Familie Teddy im Weihnachts-Winterland“ öffnet am 18. Oktober
Von Jan Görner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In der Böttcherfabrik in Pobershau entführt Hella Müller mit ihren handgefertigten Teddybären in eine winterliche Fantasiewelt. Die Schau verbindet erzgebirgische Weihnachtstradition und liebevolle Handarbeit zu einem besonderen Ausstellungserlebnis.

Hella Müller hegt eine tiefe Leidenschaft für Teddybären. Seit vielen Jahren stellt sie selbst welche her – so sind bereits zahlreiche Teddyfamilien entstanden. Eine Auswahl ihrer Werke, ergänzt durch einige historische Exemplare, ist von Samstag bis 1. März 2026 in der Pobershauer Böttcherfabrik zu sehen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16.10.2025
4 min.
Besucher-Boom in Freizeitbad im Erzgebirge: Rekord könnte 2025 geknackt werden
Der bisherige Besucherrekord könnte 2025 im Freizeitbad Greifensteine geknackt werden.
Gut 210.300 Gäste kamen bis Ende September ins Freizeitbad Greifensteine. Das ist ein Anstieg um 46 Prozent. Nach dem Bau neuer Rutschen und Becken wird nun die nächste Investition vorbereitet.
Annett Honscha
23.07.2025
2 min.
Frei nach Shakespeare: Theater in der Böttcherfabrik Pobershau
Rike Joeinig und Andreas Hüttner spielen am 21. August in der Böttcherfabrik Theater.
Das Kunstherz-Theater aus der Oberlausitz spielt das Stück „Der Widerspenstigen Zähmung“. Die Aufführung findet am 21. August im Areal der Böttcherfabrik statt – bei schlechtem Wetter im Gebäude.
Martina Brandenburg
16:15 Uhr
1 min.
Ampel-Ärger in Oelsnitz: Kritik ist für Stadt neu
Wegen längerer Wartezeiten an Ampeln der B 92 gibt es in Oelsnitz Kritik.
Es habe keine Beschwerden zu Schaltungen und Wartezeiten auf der B 92 gegeben, heißt es aus dem Rathaus. Die zuständige Behörde hatte indes reagiert.
Ronny Hager
20.07.2025
5 min.
Rock auf dem Berg: Fans holen sich heiße Ohren bei Festival tief im Erzgebirge
Star in Pobershau: Die moldawische Sängerin Elena „Scissorhands“ Cataraga.
Regional und international zugleich: Das Festival Rock auf dem Berg - hoch oben am Katzenstein in Pobershau - hat sich bei Fans etabliert. Das haben die ehrenamtlichen Macher am Wochenende bewiesen.
Jan Oechsner
16:16 Uhr
8 min.
Ob Kraniche, Rotdrosseln oder Bergfinken: An Sachsens Himmel gibt es mehr als Krähen zu beobachten
Kraniche auf ihrem Zug nach Süden lassen sich jetzt auch in Mittel- und Westsachsen entdecken.
Ornithologin Silke Hartmann weiß genau, welche Zugvögel es jetzt in Mittel- und Westsachsen gibt, mit welchen Überraschungsgästen man im Garten rechnen kann und warum Krähen Bahnhöfe lieben.
Susanne Plecher
16.10.2025
4 min.
Erzgebirge: Notarzt und Tonmeister kämpft jetzt selbst gegen den Krebs
So kennen ihn die Schwarzenberger: Lutz Reinhold, der seit nunmehr zehn Jahren auf dem Weihnachtsmarkt für Musik und den guten Ton sorgt.
Lutz Reinhold wohnt und arbeitet im Zwickauer Raum und ist doch Wahl-Schwarzenberger. Seit Jahren sorgt er für Musik auf dem Weihnachtsmarkt. Jetzt ist der studierte Mediziner an Krebs erkrankt.
Beate Kindt-Matuschek
Mehr Artikel