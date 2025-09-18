Theaterverein feiert Jubiläum und holt Erzgebirgsheld auf die Bühne

Marienberg
Seit 50 Jahren prägt der Theaterverein Olbernhau das kulturelle Leben der Stadt. Das wird nun gefeiert. Die nächste Produktion ist bereits in Planung – und wird es in sich haben.
Wer hat denn da an der Uhr gedreht? Im vergangenen Jahr wollte der Olbernhauer Theaterverein ein großes Jubiläum feiern. Immerhin gibt es die Kulturinstitution seit 1974. Doch nun zeigen Plakate im Stadtgebiet an, dass die Feierlichkeiten zum 50. erst am kommenden Samstag steigen werden.
