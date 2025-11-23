Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Tödlicher Unfall auf der B 174 im Erzgebirge: „Zurück im Gerätehaus haben wir den Einsatz intensiv ausgewertet. Das ist ganz wichtig“

Bei einem schweren Unfall auf der B 174 ist am Sonnabend ein Mensch ums Leben gekommen.
Bei einem schweren Unfall auf der B 174 ist am Sonnabend ein Mensch ums Leben gekommen. Bild: André März
Bei einem schweren Unfall auf der B 174 ist am Sonnabend ein Mensch ums Leben gekommen.
Bei einem schweren Unfall auf der B 174 ist am Sonnabend ein Mensch ums Leben gekommen. Bild: André März
Marienberg
Tödlicher Unfall auf der B 174 im Erzgebirge: „Zurück im Gerätehaus haben wir den Einsatz intensiv ausgewertet. Das ist ganz wichtig“
Von Katrin Kablau und André März
Ein schwerer Unfall auf der Bundesstraße Richtung Staatsgrenze hat am Sonnabend die Helfer mehr als drei Stunden lang gefordert. Abgeschlossen ist die Aufarbeitung für sie noch lange nicht.

Der schwere Unfall auf der B 174 im Erzgebirge hat am Samstagmittag ein Menschenleben gefordert. Weil es sich dabei um einen tschechischen Staatsbürger handelte, musste die Botschaft eingeschaltet werden. Schon deshalb, um die Angehörigen informieren zu können.
