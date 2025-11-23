Tödlicher Unfall auf der B 174 im Erzgebirge: „Zurück im Gerätehaus haben wir den Einsatz intensiv ausgewertet. Das ist ganz wichtig“

Marienberg
Ein schwerer Unfall auf der Bundesstraße Richtung Staatsgrenze hat am Sonnabend die Helfer mehr als drei Stunden lang gefordert. Abgeschlossen ist die Aufarbeitung für sie noch lange nicht.
Der schwere Unfall auf der B 174 im Erzgebirge hat am Samstagmittag ein Menschenleben gefordert. Weil es sich dabei um einen tschechischen Staatsbürger handelte, musste die Botschaft eingeschaltet werden. Schon deshalb, um die Angehörigen informieren zu können.
