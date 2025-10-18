Tradition trifft Moderne: Wie eine junge Erzgebirgerin das Lichterhaus neu erfindet

Aus der Landeshauptstadt zurück zur Werkbank im Erzgebirge: Susan Uhlig hat den Familienbetrieb übernommen, in dem Lichterhäuser entstehen. In das traditionelle Handwerk bringt sie frische Ideen.

Als in der Töpfergasse in Olbernhau die Besucher zum Tag des traditionellen Handwerks am Samstag die Werkstätten der „Erzgebirgischen Lichterhäuser“ betraten, wurde es heimelig. Ähnlich wie die Zauberschule Hogwarts in den Filmen um Harry Potter thronen die Kirchen und Häuser auf den Bergen einer märchenhaften Welt. Es ist der Schauraum...