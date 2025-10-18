Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Susan und Uwe Uhlig mit Schlosshotel Purschenstein. Das entsteht in Kleinserie.
Susan und Uwe Uhlig mit Schlosshotel Purschenstein. Das entsteht in Kleinserie. Bild: Michael Felber
Susan Uhlig erklärt Christoph und Margit Escher, wie das Lichterhaus der Seiffener Kirche hergestellt wird.
Susan Uhlig erklärt Christoph und Margit Escher, wie das Lichterhaus der Seiffener Kirche hergestellt wird. Bild: Michael Felber
Die klassischen Motive wie Seiffener Kirche, Alte Kirche und Forsthaus verkaufen sich besonders gut.
Die klassischen Motive wie Seiffener Kirche, Alte Kirche und Forsthaus verkaufen sich besonders gut. Bild: Michael Felber
Susan Uhlig klebt das Dach des Modells der Seiffener Kirche.
Susan Uhlig klebt das Dach des Modells der Seiffener Kirche. Bild: Michael Felber
Susan und Uwe Uhlig mit Schlosshotel Purschenstein. Das entsteht in Kleinserie.
Susan und Uwe Uhlig mit Schlosshotel Purschenstein. Das entsteht in Kleinserie. Bild: Michael Felber
Susan Uhlig erklärt Christoph und Margit Escher, wie das Lichterhaus der Seiffener Kirche hergestellt wird.
Susan Uhlig erklärt Christoph und Margit Escher, wie das Lichterhaus der Seiffener Kirche hergestellt wird. Bild: Michael Felber
Die klassischen Motive wie Seiffener Kirche, Alte Kirche und Forsthaus verkaufen sich besonders gut.
Die klassischen Motive wie Seiffener Kirche, Alte Kirche und Forsthaus verkaufen sich besonders gut. Bild: Michael Felber
Susan Uhlig klebt das Dach des Modells der Seiffener Kirche.
Susan Uhlig klebt das Dach des Modells der Seiffener Kirche. Bild: Michael Felber
Marienberg
Tradition trifft Moderne: Wie eine junge Erzgebirgerin das Lichterhaus neu erfindet
Von Michael Felber
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Aus der Landeshauptstadt zurück zur Werkbank im Erzgebirge: Susan Uhlig hat den Familienbetrieb übernommen, in dem Lichterhäuser entstehen. In das traditionelle Handwerk bringt sie frische Ideen.

Als in der Töpfergasse in Olbernhau die Besucher zum Tag des traditionellen Handwerks am Samstag die Werkstätten der „Erzgebirgischen Lichterhäuser“ betraten, wurde es heimelig. Ähnlich wie die Zauberschule Hogwarts in den Filmen um Harry Potter thronen die Kirchen und Häuser auf den Bergen einer märchenhaften Welt. Es ist der Schauraum...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:02 Uhr
4 min.
Feuerwehrfrauen auf Hochtouren: Löschwettkämpfe schweißen zusammen
Nicht alle der 152 Geehrten konnten die Auszeichnung persönlich entgegennehmen. Ministerpräsident Michael Kretschmer (vordere Reihe Mitte) schaute kurz vorbei.
Den langjährigen ehrenamtlichen Einsatz von 152 Feuerwehr- und DRK-Mitgliedern hat der Vogtlandkreis am Freitag in Wernesgrün gewürdigt. Dabei zeigte sich: Die „alten Hasen“ sind überwiegend Männer.
Sylvia Dienel
06.12.2024
5 min.
Erzgebirge: Warum gibt es Räuchermännchen, aber fast keine Räucherfrauen?
In der Werkstatt von Eva Beyer in Seiffen werden auch Räucherfrauen hergestellt.
Wer ein Geschäft mit erzgebirgischer Volkskunst betritt, sieht Räuchermännchen als Jäger, Pilzsammler oder Postboten. Was nur selten dabei ist: Räucherfrauen. Doch warum ist das so? Das sagen Hersteller.
Sabrina Seifert
15.11.2025
1 min.
Vorsicht an der B 169: Mittelsachsens Superblitzer ist wieder da
Mittelsachsens Superblitzer an der B 169 ist wieder da - ein ganz neues Gerät
Der Spitzenreiter unter den Blitzern in Mittelsachsen steht nun fast exakt an der bekannten Stelle bei Hainichen. Blitzt die neue Technik schon?
Falk Bernhardt
29.05.2025
4 min.
Himmelfahrt im Erzgebirge: Viel los für einen Feiertag auf der Abschussliste
Am Huthaus des Gnade Gottes Stollens bei Olbernhau schauten viele Besucher vorbei – so auch eine Wandertruppe aus Leubsdorf.
Nicht nur sprichwörtlich drohte der Feiertag zunächst ins Wasser zu fallen. Das ist zum Glück nicht passiert. Deshalb gab es in der Region viel Wissenswertes zu entdecken und Lustiges zu erleben.
Joseph Wenzel
13:15 Uhr
4 min.
„Lichterglanz“ im Erzgebirge: 120 Trucks sorgen für vorweihnachtliche Stimmung
Licht an: Die 120 geschmückten Trucks auf dem Kätplatz in Annaberg sind startklar für den Besucheransturm in den nächsten Stunden.
Auf 7000 Besucher schätzen Organisator Sven Meyer und die Polizei die Anzahl der Besucher am Samstag auf dem Kätplatz in Annaberg-Buchholz. Und die bekamen einiges zu sehen.
Antje Flath
14.11.2025
5 min.
„Das hat nichts mit Klimaschutz zu tun“: Bürgermeister im Erzgebirge erklärt, warum er ein Problem mit Windrädern hat
Der Jahnsdorfer Bürgermeister Albrecht Spindler lehnt den Windpark ab, verhindern kann er ihn nicht. Im Hintergrund wächst das Windrad der Nachbargemeinde Neukirchen.
Der Leukersdorfer Windpark kommt, wenn auch später als geplant. Bürgermeister Albrecht Spindler erklärt, warum er kein Problem mit erneuerbaren Energien hat – mit den Windrädern im Ort aber schon.
Ulrike Abraham
Mehr Artikel