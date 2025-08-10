Traditionsradtour durchs Erzgebirge: Was futtern die 799 Teilnehmer?

Die perfekt organisierte 29. Olbernhauer Radtour ist Geschichte. Die Teilnehmer, Neulinge wie Wiederholungstäter, schwören besonders auf die Gemeinschaft. Haben sie Durchhaltetipps?

Wer eine Open-Air-Veranstaltung plant, sollte dem guten Händchen der Olbernhauer vertrauen. „Wir hatten noch nie Regen“, sagt Stefan Börner vom Arbeitskreis Olbernhauer Radtour. Der 73-Jährige kann sich nur an ein Gewitter über dem Gessingplatz erinnern. Aber da seien bereits alle im Ziel gewesen.