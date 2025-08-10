Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Familien Glaß, Rinno und Pieper machen Rast mit Luke (vorn), Luna und Finn.
Die Familien Glaß, Rinno und Pieper machen Rast mit Luke (vorn), Luna und Finn. Bild: Kristian Hahn
Marienberg
Traditionsradtour durchs Erzgebirge: Was futtern die 799 Teilnehmer?
Redakteur
Von Katrin Kablau
Die perfekt organisierte 29. Olbernhauer Radtour ist Geschichte. Die Teilnehmer, Neulinge wie Wiederholungstäter, schwören besonders auf die Gemeinschaft. Haben sie Durchhaltetipps?

Wer eine Open-Air-Veranstaltung plant, sollte dem guten Händchen der Olbernhauer vertrauen. „Wir hatten noch nie Regen“, sagt Stefan Börner vom Arbeitskreis Olbernhauer Radtour. Der 73-Jährige kann sich nur an ein Gewitter über dem Gessingplatz erinnern. Aber da seien bereits alle im Ziel gewesen.
Mehr Artikel