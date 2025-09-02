Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Trotz Petition: Anwohner der Schützenhöhe in Pockau müssen weiterhin mit Baustellenchaos leben

Die Schützenhöhe bleibt wegen der Sanierung der Abwasserleitung voll gesperrt.
Die Schützenhöhe bleibt wegen der Sanierung der Abwasserleitung voll gesperrt. Bild: Kristian Hahn
Die Schützenhöhe bleibt wegen der Sanierung der Abwasserleitung voll gesperrt. Bild: Kristian Hahn
Die Schützenhöhe bleibt wegen der Sanierung der Abwasserleitung voll gesperrt. Bild: Kristian Hahn
Marienberg
Trotz Petition: Anwohner der Schützenhöhe in Pockau müssen weiterhin mit Baustellenchaos leben
Redakteur
Von Thomas Wittig
„Die Alternative wäre gewesen, nicht zu bauen“, sagt die Bürgermeisterin. Abgeschlossen werden sollen die Arbeiten gegen Ende des Jahres.

Für die Anwohner der Schützenhöhe in Pockau wird sich vorerst nichts ändern. Sie müssen mit der Baustelle und den damit verbundenen Einschränkungen leben. Daran ändert auch eine an die Stadtverwaltung Pockau-Lengefeld eingereichte Petition nichts. Das machte Bürgermeisterin Elke Schmieder während der jüngsten Stadtratssitzung deutlich....
