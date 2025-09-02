Trotz Petition: Anwohner der Schützenhöhe in Pockau müssen weiterhin mit Baustellenchaos leben

„Die Alternative wäre gewesen, nicht zu bauen“, sagt die Bürgermeisterin. Abgeschlossen werden sollen die Arbeiten gegen Ende des Jahres.

Für die Anwohner der Schützenhöhe in Pockau wird sich vorerst nichts ändern. Sie müssen mit der Baustelle und den damit verbundenen Einschränkungen leben. Daran ändert auch eine an die Stadtverwaltung Pockau-Lengefeld eingereichte Petition nichts. Das machte Bürgermeisterin Elke Schmieder während der jüngsten Stadtratssitzung deutlich....