Lars Löffler, Christian Wagner und Enrico Börner (von links) dürfen sich über die Auszeichnung „Erzgebirger des Jahres“ freuen. Bild: Kristian Hahn
Lars Löffler, Christian Wagner und Enrico Börner (von links) dürfen sich über die Auszeichnung „Erzgebirger des Jahres“ freuen. Bild: Kristian Hahn
Marienberg
Überwältigendes Ergebnis: Lebensretter sind „Erzgebirger des Jahres“
Redakteur
Von Georg Müller
Sie sprangen bei Nennigmühle in den Mühlgraben, um zwei 75-Jährige aus ihrem Fahrzeug zu retten. Nun dürfen sich die drei Feuerwehrleute über die Auszeichnung „Erzgebirger des Jahres“ freuen.

Es sind dramatische Minuten gewesen: Am 21. Dezember 2024, kurz vor Weihnachten, war ein Auto in den Mühlgraben bei Nennigmühle gestürzt. Innen: Zwei Menschen, für die es um Leben und Tod ging. Die Rettung: Lars Löffler von der Wernsdorfer Wehr sowie Christian Wagner und Enrico Börner von der Feuerwehr Pockau. Sie sprangen ins eiskalte...
