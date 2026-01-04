Überwältigendes Ergebnis: Lebensretter sind „Erzgebirger des Jahres“

Marienberg
Sie sprangen bei Nennigmühle in den Mühlgraben, um zwei 75-Jährige aus ihrem Fahrzeug zu retten. Nun dürfen sich die drei Feuerwehrleute über die Auszeichnung „Erzgebirger des Jahres“ freuen.
Es sind dramatische Minuten gewesen: Am 21. Dezember 2024, kurz vor Weihnachten, war ein Auto in den Mühlgraben bei Nennigmühle gestürzt. Innen: Zwei Menschen, für die es um Leben und Tod ging. Die Rettung: Lars Löffler von der Wernsdorfer Wehr sowie Christian Wagner und Enrico Börner von der Feuerwehr Pockau. Sie sprangen ins eiskalte...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.