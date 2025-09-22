Unfall auf B 174 im Erzgebirge: Drei Personen verletzt

Ein Pkw ist von der Fahrbahn abgekommen. Die Bundesstraße musste für den Rettungseinsatz voll gesperrt werden.

Ein Unfall hat sich am Montagmorgen gegen 5.50 Uhr auf der Bundesstraße 174 zwischen Marienberg und Reitzenhain ereignet. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, war ein Skoda auf der Straße in Richtung Marienberg unterwegs. Nahe des ehemaligen Bahnübergangs „Neues Haus“ kam der 40-Jährige Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und...