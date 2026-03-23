MENÜ
Osterabo
ZEITUNG
Der Opel-Fahrer hatte nicht nur Kraftstoff getankt, wie ein Atemalkoholtest zeigte.
Der Opel-Fahrer hatte nicht nur Kraftstoff getankt, wie ein Atemalkoholtest zeigte. Symbolfoto: dpa
Der Opel-Fahrer hatte nicht nur Kraftstoff getankt, wie ein Atemalkoholtest zeigte.
Der Opel-Fahrer hatte nicht nur Kraftstoff getankt, wie ein Atemalkoholtest zeigte. Symbolfoto: dpa
Marienberg
Unfall in berüchtigter Kurve im Erzgebirge: Fahrer bleibt unverletzt, muss dennoch zum Arzt
Redakteur
Von Holk Dohle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nächtliche Fahrt auf der S 223 endet im Graben: Opel-Fahrer verpasst Kurve zwischen Börnichen und Wünschendorf. Der 23-Jährige stand unter Alkoholeinfluss.

Eine berüchtigte Kurve zwischen Börnichen und Wünschendorf ist einem Opel-Fahrer (23) zum Verhängnis geworden. Laut Polizei war der junge Mann mit seinem Auto in der Nacht zum Sonntag gegen 0.15 Uhr auf Augustusburger Straße (S 223) in Richtung Wünschendorf unterwegs. Etwa 350 Meter nach dem Ortsausgang Börnichen kam der Opel in der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
03.03.2026
1 min.
Frankenberg: Alkohol am Steuer beim Einparken - Führerschein weg
Beim Einparken in Frankenberg stieß ein Opel gegen einen Kia. Der Fahrer war alkoholisiert.
Beim Rückwärts-Einparken stößt ein Opel gegen einen Kia. Der Fahrer bleibt unverletzt, doch der Test fällt überraschend aus. Was dahintersteckt.
Farhad Salmanian
24.03.2026
3 min.
Studie: Neue KI-Programme bei Kindern verbreitet
Die Social-Media-Nutzung bei Kindern und Jugendlichen bleibt laut einer Studie hoch. (Archivbild)
Dass viele Jungen und Mädchen lange am Smartphone hängen, wird schon seit längerem beobachtet. Nun kommen dabei Textanwendungen dazu, mit denen man sich quasi unterhalten kann. Hat das schon Folgen?
18.02.2026
1 min.
Frontalzusammenstoß im Erzgebirge: Audi-Fahrer (57) schwer verletzt
Bei dem Frontalzusammenstoß entstand Sachschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro.
Zwischen Waldkirchen und Börnichen ist ein Audi auf die Gegenspur geraten und mit einem Renault-Kleintransporter kollidiert. Der Audi-Fahrer hatte offenbar gesundheitliche Probleme.
Holk Dohle
24.03.2026
4 min.
Wie erfolgreich ist der TikTok-Shop?
Der TikTok-Shop wird nicht nur von Jüngeren genutzt.
Vor einem Jahr startete der deutsche TikTok-Shop - mit dem Anspruch, den Onlinehandel zu verändern. Wie viel davon ist nach einem Jahr Realität?
Christian Rothenberg, dpa
23.03.2026
2 min.
Sachsen aufgepasst: Schnee, Sturm und glatte Straßen ab Mittwoch
Autofahrer müssen bald wieder mit glatten Straßen rechnen.
Sonne, milde Temperaturen: In Sachsen herrscht Frühlingswetter. Noch. Schon zur Wochenmitte ändert sich das gründlich.
Patrick Hyslop
23.03.2026
4 min.
Wegen fehlender Beschilderung: Fahrschüler in Plauen durch die Prüfung gefallen
Michael Marscheider ist seit 42 Jahren Fahrlehrer in Plauen. Er bemängelt die fehlerhafte Verkehrsführung an mehreren Stellen in der Stadt.
Ein Fahrlehrer bemängelt die fehlerhafte Verkehrsführung an zwei Stellen in der Stadt. Fahrschüler bestanden deshalb die Prüfung nicht. Wie reagiert das Rathaus darauf?
Swen Uhlig
Mehr Artikel