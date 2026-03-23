Unfall in berüchtigter Kurve im Erzgebirge: Fahrer bleibt unverletzt, muss dennoch zum Arzt

Marienberg
Nächtliche Fahrt auf der S 223 endet im Graben: Opel-Fahrer verpasst Kurve zwischen Börnichen und Wünschendorf. Der 23-Jährige stand unter Alkoholeinfluss.
Eine berüchtigte Kurve zwischen Börnichen und Wünschendorf ist einem Opel-Fahrer (23) zum Verhängnis geworden. Laut Polizei war der junge Mann mit seinem Auto in der Nacht zum Sonntag gegen 0.15 Uhr auf Augustusburger Straße (S 223) in Richtung Wünschendorf unterwegs. Etwa 350 Meter nach dem Ortsausgang Börnichen kam der Opel in der...
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