Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Autorin Gabi Thieme liest in Zöblitz aus ihren True-Crime-Büchern.
Autorin Gabi Thieme liest in Zöblitz aus ihren True-Crime-Büchern. Bild: Katja Lippmann-Wagner
Autorin Gabi Thieme liest in Zöblitz aus ihren True-Crime-Büchern.
Autorin Gabi Thieme liest in Zöblitz aus ihren True-Crime-Büchern. Bild: Katja Lippmann-Wagner
Marienberg
Ungeheuerliche Verbrechen: Gabi Thieme liest in Zöblitz aus ihren True-Crime-Büchern
Redakteur
Von Lea-Marie Reinke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Kriminalfälle aus dem Erzgebirge: Journalistin und Autorin Gabi Thieme stellt am 15. Oktober in der Bibliothek Zöblitz drei wahre Fälle vor.

Wahre Kriminalfälle, die das Erzgebirge bewegten, stehen am Dienstag, 15. Oktober, im Mittelpunkt einer besonderen Veranstaltung. Die Journalistin und Autorin Gabi Thieme liest ab 17 Uhr in der Bibliothek Zöblitz aus ihren Büchern – und nimmt die Zuhörer mit auf eine Reise zu realen Verbrechen und Ermittlungen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
29.09.2025
4 min.
Einzelhandel im Erzgebirge: Innenstadt verliert das nächste Traditionsgeschäft
Reinhart Unger und Almut Nitzsche in ihrer Buchhandlung bei Sankt Annen an der Großen Kirchgasse.
Vor vier Jahren sind Almut Nitzsche und Reinhart Unger mit ihrer Buchhandlung in Annaberg umgezogen – wegen einer Großbaustelle. Nun erleben beide ein Deja vu.
Antje Flath
30.09.2025
5 min.
Die Knackpunkte in Trumps Friedensplan
Trump und Netanjahu sprachen im Weißen Haus.
Netanjahu stellt sich hinter Trumps Plan für ein Ende des Gaza-Kriegs. Doch darin gibt es noch viele unklare Stellen.
Cindy Riechau und Anna Ringle, dpa
04.09.2025
3 min.
True Crime im Erzgebirge: Gabi Thieme stellt neues Buch „Auf dem Schulweg verschwunden“ in Freiberg vor
Gabi Thieme liest in Freiberg aus ihrem aktuellem Buch.
Die ehemalige Gerichtsreporterin Gabi Thieme hat mit ihrem neuen True-Crime-Buch zwei aufsehenerregende Geschichten aufgeschrieben. Jetzt stellt sie das Buch in Freiberg vor.
Mathias Herrmann
13.09.2025
2 min.
Kindermord im Erzgebirge: Gabi Thieme liest aus ihrem Bestseller in der Stadtbibliothek Freiberg
Über viele Jahre begleitete Gabi Thieme als Gerichtsreporterin Mordfälle in Sachsen. Jetzt hat sie zwei besonders erschütternde Fälle aufgeschrieben.
Mathias Herrmann
30.09.2025
5 min.
Netanjahu akzeptiert US-Plan zur Beendigung des Gaza-Kriegs
Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu traf US-Präsident Donald Trump am Montag im Weißen Haus.
Israel unterstützt laut Ministerpräsident Netanjahu einen Friedensplan von US-Präsident Trump. So sieht der Plan für ein Ende des Gaza-Kriegs aus.
11:20 Uhr
2 min.
Kältekammer Sachsens: Kühnhaide erlebt eisigen Wochenbeginn
Mit einer dünnen Eisschicht bedeckt: Gräser im Schwarzwassertal.
Im Erzgebirge zeigt der Herbst seine frostige Seite. Kühnhaide verzeichnet extreme Temperaturen. Nebelschwaden und Eis verwandeln den Ort in eine winterliche Kulisse.
André März
Mehr Artikel