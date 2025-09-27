Ungeheuerliche Verbrechen: Gabi Thieme liest in Zöblitz aus ihren True-Crime-Büchern

Kriminalfälle aus dem Erzgebirge: Journalistin und Autorin Gabi Thieme stellt am 15. Oktober in der Bibliothek Zöblitz drei wahre Fälle vor.

Wahre Kriminalfälle, die das Erzgebirge bewegten, stehen am Dienstag, 15. Oktober, im Mittelpunkt einer besonderen Veranstaltung. Die Journalistin und Autorin Gabi Thieme liest ab 17 Uhr in der Bibliothek Zöblitz aus ihren Büchern – und nimmt die Zuhörer mit auf eine Reise zu realen Verbrechen und Ermittlungen.