Die Polizei ist am Mittwochmorgen im Olbernhauer Tivoli im Einsatz.
Die Polizei ist am Mittwochmorgen im Olbernhauer Tivoli im Einsatz. Bild: Kristian Hahn
Die Polizei ist am Mittwochmorgen im Olbernhauer Tivoli im Einsatz.
Die Polizei ist am Mittwochmorgen im Olbernhauer Tivoli im Einsatz. Bild: Kristian Hahn
Update
Marienberg
Verdacht auf Drogenkriminalität: Polizei durchsucht Tivoli Olbernhau
Von Kristian Hahn, Joseph Wenzel, Thomas Wittig
Am Mittwochmorgen hatten sich mehrere Beamte Zutritt zu dem Gebäude verschafft. Was bisher dazu bekannt ist.

Ein Polizeieinsatz hat sich am Mittwochmorgen in Olbernhau ereignet. Vor dem Konzert- und Ballhaus Tivoli parkten mehrere Einsatzwagen, während sich die Beamten Zugang zum Gebäude verschafften. Auf Nachfrage bestätigte die Chemnitzer Polizeidirektion den Einsatz. „Das Objekt wird aktuell durchsucht“, sagte eine Sprecherin.
Mehr Artikel