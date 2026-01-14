Verdacht auf Drogenkriminalität: Polizei durchsucht Tivoli Olbernhau

Am Mittwochmorgen hatten sich mehrere Beamte Zutritt zu dem Gebäude verschafft. Was bisher dazu bekannt ist.

Ein Polizeieinsatz hat sich am Mittwochmorgen in Olbernhau ereignet. Vor dem Konzert- und Ballhaus Tivoli parkten mehrere Einsatzwagen, während sich die Beamten Zugang zum Gebäude verschafften. Auf Nachfrage bestätigte die Chemnitzer Polizeidirektion den Einsatz. „Das Objekt wird aktuell durchsucht", sagte eine Sprecherin.