Vereinbarung im Erzgebirge: Großrückerswalde soll Straßenverkehrsrecht im Nachbarort übernehmen

Die Gemeinde ist aktuell dabei, mit Mildenau eine Zweckvereinbarung zu schließen. Sie umfasst die Zuständigkeit für Baustellen und Straßensperrungen. Ein Punkt bleibt außen vor.

Was zunächst suspekt klingt, hat ganz praktische Gründe: Steht in Mildenau eine Straßenbaumaßnahme an, kann das künftig auch die Gemeindeverwaltung im Nachbarort Großrückerswalde beschäftigen. Was zunächst suspekt klingt, hat ganz praktische Gründe: Steht in Mildenau eine Straßenbaumaßnahme an, kann das künftig auch die Gemeindeverwaltung im Nachbarort Großrückerswalde beschäftigen.