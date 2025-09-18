Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Marienberg
  • |

  • Vereinbarung im Erzgebirge: Großrückerswalde soll Straßenverkehrsrecht im Nachbarort übernehmen

Straßenverkehrsrecht: Größere Zuständigkeit für Großrückerswalde.
Straßenverkehrsrecht: Größere Zuständigkeit für Großrückerswalde. Bild: Symbolfoto: studio v-zwoelf/stock.adobe.com
Straßenverkehrsrecht: Größere Zuständigkeit für Großrückerswalde.
Straßenverkehrsrecht: Größere Zuständigkeit für Großrückerswalde. Bild: Symbolfoto: studio v-zwoelf/stock.adobe.com
Marienberg
Vereinbarung im Erzgebirge: Großrückerswalde soll Straßenverkehrsrecht im Nachbarort übernehmen
Redakteur
Von Joseph Wenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Gemeinde ist aktuell dabei, mit Mildenau eine Zweckvereinbarung zu schließen. Sie umfasst die Zuständigkeit für Baustellen und Straßensperrungen. Ein Punkt bleibt außen vor.

Was zunächst suspekt klingt, hat ganz praktische Gründe: Steht in Mildenau eine Straßenbaumaßnahme an, kann das künftig auch die Gemeindeverwaltung im Nachbarort Großrückerswalde beschäftigen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08:33 Uhr
1 min.
Gesundheitliche Probleme: Mann nach Unfall im Vogtland verstorben
Nach einem Unfall in Schöneck ist ein Autofahrer verstorben.
Ein 60-Jähriger ist am Mittwochmittag in Schöneck mit seinem Fahrzeug gegen einen Baum geprallt.
Tino Beyer
08.08.2025
2 min.
Erzgebirge: Haltestellen für Elterntaxis eingerichtet
Sven Ulbricht (Sachbearbeiter für Verkehr am Polizeirevier Marienberg), Carsten Weißer vom Bauhof und Sebastian Hilbert vom Ordnungsamt der Gemeinde (v. l.) bei der Inbetriebnahme einer der Haltestellen.
Kurz vor Beginn des neuen Schuljahres gibt es in Großrückerswalde jetzt zwei dieser besonderen Haltepunkte.
Babette Zaumseil
18:00 Uhr
4 min.
Volkswagen ändert Pläne für seine Fabriken: Werk in Zwickau behält offenbar vorerst ein weiteres Modell
Ein ID.3 in der Montage im Zwickauer VW-Werk. Das Modell soll länger in Zwickau gefertigt werden als bisher geplant.
Der Autobauer will die geplante Verlagerung der VW-Golf-Produktion von Wolfsburg nach Mexiko verschieben. Das hat Folgen für das Fahrzeugwerk in Zwickau – das so etwas Zeit gewinnt.
Jan-Dirk Franke
17.09.2025
4 min.
"So etwas habe ich noch nicht erlebt" - Verkäufer will Panorama-Hotel im Erzgebirge zurück
Markanter Komplex: Das Panorama-Hotel ist von vielen Stellen in Oberwiesenthal aus gut zu sehen. Mit 125 Zimmern ist es einer der größten Beherbergungsbetriebe im Erzgebirge.
Die Übernahme des bekannten 125-Zimmer-Hauses am Fichtelberg durch die Inter-Spa-Gruppe mit Sitz in Stuttgart im vorigen Herbst sollte ein Schritt in eine erfolgreiche Zukunft sein. Nun gibt es offenbar Probleme.
Kjell Riedel
08:30 Uhr
2 min.
Aumovio wegen Abspaltung von Continental kurz im Dax
Der Autozulieferer Aumovio geht an die Börse.
Contis Autozuliefergeschäft gilt als Sorgenkind und schrieb in den vergangenen Jahren immer wieder rote Zahlen. Als eigenständiges Unternehmen soll es nun besser laufen.
29.08.2025
2 min.
Zwei Tipps fürs Wochenende: Flohmarkt und Action für die Familie
In Großrückerswalde findet der erste Gassenflohmarkt statt (Symbolbild).
Noch keine Idee, wie die freie Zeit am Wochenende gestaltet werden könnte? „Freie Presse“ hat zwei Vorschläge für das mittlere Erzgebirge.
Lea-Marie Reinke
Mehr Artikel