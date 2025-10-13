Verkauf für zwei Millionen Euro: Zukunft der Straßenmeisterei Gornau entschieden

Marienberg
Der Kreistag des Erzgebirgskreises hat den Verkauf der alten Meisterei an die Gemeinde Gornau beschlossen. Während dort Umbaupläne laufen, bleibt der Standort Zöblitz Winterdienststützpunkt.
Die alte Straßenmeisterei im Gewerbegebiet Gornau bekommt einen neuen Eigentümer: Der Kreistag hat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig den Verkauf des Areals an die Gemeinde Gornau für zwei Millionen Euro beschlossen. Damit kann Bürgermeister Nico Wollnitzke (CDU) die Pläne der Gemeinde für ein kombiniertes Feuerwehrdepot und einen Bauhof...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.