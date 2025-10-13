Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bald ist die Straßenmeisterei in Gornau Geschichte.
Bald ist die Straßenmeisterei in Gornau Geschichte. Bild: Andreas Bauer
Bald ist die Straßenmeisterei in Gornau Geschichte.
Bald ist die Straßenmeisterei in Gornau Geschichte. Bild: Andreas Bauer
Marienberg
Verkauf für zwei Millionen Euro: Zukunft der Straßenmeisterei Gornau entschieden
Redakteur
Von Mike Baldauf
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Kreistag des Erzgebirgskreises hat den Verkauf der alten Meisterei an die Gemeinde Gornau beschlossen. Während dort Umbaupläne laufen, bleibt der Standort Zöblitz Winterdienststützpunkt.

Die alte Straßenmeisterei im Gewerbegebiet Gornau bekommt einen neuen Eigentümer: Der Kreistag hat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig den Verkauf des Areals an die Gemeinde Gornau für zwei Millionen Euro beschlossen. Damit kann Bürgermeister Nico Wollnitzke (CDU) die Pläne der Gemeinde für ein kombiniertes Feuerwehrdepot und einen Bauhof...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14.10.2025
5 min.
Alter Vogtland-Gasthof lebt in neuem Glanz auf: „Das ganze Dorf hat schon reserviert“
Blick in den neuen Gasthof Schneidenbach mit der neuen Gastgeber-Familie. Am Mittwoch beginnt dort eine neue Zeitrechnung - unter dem Namen „Umama“.
Der Gasthof Schneidenbach war seit 1863 eine top Adresse, die letzten acht Jahre stand er leer. Wer jetzt Gaststätte und Saal betritt, traut seinen Augen nicht.
Gerd Möckel
14.10.2025
4 min.
„Erzgebirgische Holzkunst geht krachen“: Kleiner Hersteller kämpft ums Überleben
Mirco Dost in seiner Holzkunstwerkstatt in Streckewalde. Die in Form einer Fichte gestalteten Schwibbögen sind sein Aushängeschild.
Die Anzahl der Hersteller erzgebirgischer Holzkunst geht seit Jahren zurück. Doch ist tatsächlich die gesamte Branche bedroht? Besuch bei einem, der jeden Tag zu kämpfen hat.
Georg Müller
15:15 Uhr
3 min.
Kinderpornografie: Warum ein Täter aus Mittelsachsen nicht ins Gefängnis muss
Fotos mit kinderpornografischem Inhalten hat ein Mann aus Mittelsachsen versendet. Ermittler haben die Aufnahmen auf seinem Mobiltelefon und anderen elektronischen Geräten gefunden.
Obwohl der 45-jährige Täter einschlägig vorbestraft ist, erhält er nach dem Urteil am Amtsgericht Döbeln erneut die Chance auf Bewährung. Eine Frage konnte durch ein psychiatrisches Gutachten aber nicht geklärt werden.
Jan Leißner
09.10.2025
4 min.
Kartoffeln in Gelb, Rot und Lila: Was Biobauer Benjamin Arnold in Gornau anders macht als die Großen
Königin Anne, Laura und Blaue Anneliese: drei Kartoffelsorten, die Benjamin Arnold in Gornau anbaut.
Der Gornauer Landwirt verkauft seine Ernte direkt ab Hof. Was bei großen Unternehmen maschinell läuft, ist bei ihm echte Handarbeit – und Teil eines kleinen, regionalen Erfolgsmodells.
Mike Baldauf
30.09.2025
4 min.
Energiewende im Erzgebirge: Gornau zeigt, wie‘s geht
Moritz Wagner, Betriebsleiter der Kunnersteiner Agrar GmbH, betreut das Solarkraftwerk vor Ort.
Mit 86.000 Modulen ist in Gornau die bislang größte Photovoltaikanlage des Erzgebirgskreises am Netz. Mit dem Strom aus dem Solarpark können bis zu 16.000 Haushalte versorgt werden. Warum das Großprojekt in der Bevölkerung kaum auf Widerstand stieß.
Mike Baldauf
15:17 Uhr
4 min.
Drastischer CO2-Anstieg in der Atmosphäre - Natur im Stress
Die Weltwetterorganisation WMO spricht von einem Teufelskreis. (Symbolbild)
Die WMO warnt: Die CO2-Konzentration in der Atmosphäre ist 2024 so stark gestiegen wie nie zuvor. Was das für unser Klima bedeutet – und warum laut WMO ein Teufelskreis droht.
Christiane Oelrich, dpa
Mehr Artikel