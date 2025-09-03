Vermisstensuche nach 30-Jährigen aus dem Erzgebirge endet glücklich

Ein junger Mann aus Olbernhau wurde seit dem Wochenende vermisst. Die Polizei bat die Öffentlichkeit um Mithilfe. Jetzt wurde der Gesuchte gefunden.

Olbernhau, Zschopau. Glückliches Ende einer Vermisstensuche: Der seit dem Wochenende verschwundene Mann aus dem Erzgebirge konnte am Mittwochabend in Dresden gefunden werden. Das teilte die Polizei am späten Abend mit.

Der Gesuchte 30-Jährige aus Olbernhau hatte am vergangenen Samstag seinen damaligen Aufenthaltsort in Zschopau verlassen und war nicht mehr zurückgekehrt. Seither fehlte von ihm jede Spur.

Deshalb führte die Polizei wiederholt Suchmaßnahmen in der Umgebung von Zschopau sowie seinem Wohnort Olbernhau durch – zunächst allerdings ohne Erfolg. Die Polizei bat daher am Mittwochnachmittag die Öffentlichkeit bei der Suche um Mithilfe. Wenige Stunden später konnte der 30-Jährige in Dresden ausfindig gemacht werden. (jwen)