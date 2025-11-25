Von Kenia ins Erzgebirge: Warum eine junge Lehrerin aus Afrika die Trebra-Oberschule Marienberg besucht

Marienberg
Aspeter Zainab Joseph unterrichtet Biologie und Chemie an einer Schule in der Hauptstadt Mombasa. Ein Projekt, das auch einer pensionierten Kunstlehrerin aus dem Erzgebirge am Herzen liegt.
Rund 10.000 Kilometer liegen zwischen ihrer Heimat Mombasa und Marienberg. Aspeter Zainab Joseph hat sich in das vielleicht größte Abenteuer ihres bisherigen Lebens gestürzt. Sie ist das erste Mal geflogen und hat in Deutschland zum ersten Mal Schnee in ihrem Leben gesehen. Doch was macht die 30-jährige Lehrerin aus Kenia an der...
