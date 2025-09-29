Waldkalkung im mittleren Erzgebirge: Waldbesucher müssen Sperrungen beachten

Ein Hubschrauber verteilt Tonnen von Dolomitgestein im Marienberger Forst. Der Vorgang soll saure Regenrückstände neutralisieren.

Etwas verspätet beginnt am Dienstag die Bodenschutzkalkung im Forstbezirk Marienberg. Zunächst werden Waldflächen im Bereich der Drei-Brüder-Höhe behandelt, ab Mittwoch verlagert sich der Einsatz in Richtung Kalkwerk Lengefeld.