Ein Hubschrauber bringt Kalk über einem Waldstück im mittleren Erzgebirge aus.
Ein Hubschrauber bringt Kalk über einem Waldstück im mittleren Erzgebirge aus. Bild: Kristian Hahn/Archiv
Marienberg
Waldkalkung im mittleren Erzgebirge: Waldbesucher müssen Sperrungen beachten
Redakteur
Von Mike Baldauf
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Hubschrauber verteilt Tonnen von Dolomitgestein im Marienberger Forst. Der Vorgang soll saure Regenrückstände neutralisieren.

Etwas verspätet beginnt am Dienstag die Bodenschutzkalkung im Forstbezirk Marienberg. Zunächst werden Waldflächen im Bereich der Drei-Brüder-Höhe behandelt, ab Mittwoch verlagert sich der Einsatz in Richtung Kalkwerk Lengefeld.
