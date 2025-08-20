Wegen Umbaus: Freizeitbad Aqua Marien im Erzgebirge schließt im September für kurze Zeit

Neben technischen Updates erwarten die Besucher nach der Schließzeit Neuerungen im Saunabereich – noch nicht alles ist sofort verfügbar.

Das Freizeitbad Aqua Marien in Marienberg bleibt vom 1. bis 19. September für Besucher geschlossen. Grund sind Umbau- und Modernisierungsarbeiten. Ab Samstag, 20. September, ist das Bad wieder geöffnet – jedoch mit Einschränkungen: Der Saunabereich steht dann zwar wieder zur Verfügung, allerdings zunächst noch ohne den neu entstehenden...