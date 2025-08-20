Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das Wellenbad in Sachsens größtem Erlebnisbad Aqua Marien.
Das Wellenbad in Sachsens größtem Erlebnisbad Aqua Marien. Bild: Kristian Hahn/Archiv
Das Wellenbad in Sachsens größtem Erlebnisbad Aqua Marien.
Das Wellenbad in Sachsens größtem Erlebnisbad Aqua Marien. Bild: Kristian Hahn/Archiv
Marienberg
Wegen Umbaus: Freizeitbad Aqua Marien im Erzgebirge schließt im September für kurze Zeit
Redakteur
Von Mike Baldauf
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Neben technischen Updates erwarten die Besucher nach der Schließzeit Neuerungen im Saunabereich – noch nicht alles ist sofort verfügbar.

Das Freizeitbad Aqua Marien in Marienberg bleibt vom 1. bis 19. September für Besucher geschlossen. Grund sind Umbau- und Modernisierungsarbeiten. Ab Samstag, 20. September, ist das Bad wieder geöffnet – jedoch mit Einschränkungen: Der Saunabereich steht dann zwar wieder zur Verfügung, allerdings zunächst noch ohne den neu entstehenden...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19.08.2025
4 min.
Chefarzt verlässt Erzgebirgsklinikum und eröffnet eigene Praxis
Dr. Ronny Frey in Marienberg in einem der ehemaligen OP-Räume mit Krankenhausbetten für ambulante Chemotherapien.
Dr. Ronny Frey bringt seine Expertise von Annaberg-Buchholz nach Marienberg. Im Haus der Gesundheit eröffnet er eine Praxis für ambulante Onkologie – ein wichtiger Baustein für die regionale Gesundheitsversorgung.
Mike Baldauf
21.08.2025
4 min.
Von Dorffest bis Lichtermeer: Das ist am Wochenende im Erzgebirge los
Welterbe in Flammen: Am Samstag steigt im Grünthaler Saigerhüttengelände wieder eine feurige Show.
Im Erzgebirge locken am Wochenende viele Veranstaltungen unter freiem Himmel. Ob Schalmeienklänge, Weinfest oder eine Miniaturwelt im Fackellicht. Hier sind einige Tipps.
unseren Redakteuren
18.06.2025
4 min.
Richtfest am Aqua Marien: Modernisierung des Marienberger Erlebnisbades dauert länger als geplant
Nachdem Zimmerermeister Lars Gronwaldt (l.) den Richtspruch verlesen hatte, schlug Silvio Schmieder, Technischer Leiter der Einrichtung, den symbolischen letzten Nagel ein.
Nach einer dreiwöchigen Schließzeit öffnet die Einrichtung am Samstag wieder. Der Saunabereich bleibt aber weiter geschlossen. So gehen die Umbauarbeiten voran.
Thomas Wittig
22.08.2025
2 min.
Ibug-Auftakt in Chemnitz abgesagt: Das sagen Stadt und Veranstalter
Die Ibug im ehemaligen Krankenhaus an der Scheffelstraße muss ihren Auftakt verschieben.
Eigentlich sollte das Kunstfestival am Freitag um 15 Uhr starten. Jetzt kommt es aber anders.
Lukas Fischer, Benjamin Lummer
20:00 Uhr
1 min.
Bei Neumark: 18-Jährige verletzt sich schwer
Bei einem Motorradunfall in Neumark hat sich eine Motorradfahrerin schwer verletzt.
Eine junge Motorradfahrerin kam auf der Kreisstraße zwischen Schönbach und Neumark in einer Linkskurve zum Sturz.
Ronny Hager
19:59 Uhr
2 min.
Nach Fehlstart: Werder-Spieler fordert Zugänge
Werder-Profi Senne Lynen fordert Zugänge. (Archivbild)
Erst das Pokal-Aus, dann kassiert Werder Bremen ein 1:4 in Frankfurt zum Bundesliga-Start. Hinzu kommen Verletzungsprobleme und wichtige Spieler, die den Club verlassen haben. Ein Profi schlägt Alarm.
Mehr Artikel