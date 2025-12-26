Weihnachtsfeiertage auf dem Eis: Olbernhauer Eisbahn wird zum Treffpunkt

An den Feiertagen war die Eisbahn in Olbernhau gut besucht. Familien genossen Bewegung an der frischen Luft, während Ehrenamtliche für Betrieb und Stärkung sorgten.

An den Weihnachtsfeiertagen herrschte auf der Olbernhauer Eisbahn reger Betrieb. Zu den zahlreichen Eisläufern gehörten auch Martina Grießbach, Mirko Jacob und ihre Kinder William und Rosalie. Die Familie aus Zwickau, zu Besuch in Olbernhau, nutzte die Bahn am ersten Weihnachtstag. „Bewegung an der frischen Luft macht uns allen Spaß",...