Bild: Kristian Hahn
Bild: Kristian Hahn
Bild: Kristian Hahn
Bild: Kristian Hahn
Marienberg
„Weihnachtswichtel“ stehen beim Neujahrsempfang in Marienberg im Fokus
Redakteur
Von Thomas Wittig
Für Georg Böhme, Kommandeur der Marienberger Jäger, war es die letzte Veranstaltung dieser Art. Er wird im September die Erzgebirgskaserne verlassen.

Ehrenamtlichem Engagement galt der Fokus beim Neujahrsempfang des Panzergrenadierbataillons 371 „Marienberger Jäger“ und der Stadt Marienberg am Mittwochabend in der Stadthalle. „Wir haben heute alle eingeladen, die in der Vorweihnachtszeit in der Stadt oder den Ortsteilen mitgeholfen haben, Feste bzw. Veranstaltungen zu organisieren. Ihnen...
Mehr Artikel