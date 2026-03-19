MENÜ
Osterabo
ZEITUNG
Foto: Kristian Hahn
Foto: Kristian Hahn
Foto: Kristian Hahn
Foto: Kristian Hahn
Marienberg
Rekruten legen auf Marienberger Markt Gelöbnis ab
Redakteur
Von Thomas Wittig
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Unter den Soldaten des Panzergrenadierbataillons 371 sind auch drei Frauen. Die Jüngste ist erst 17 Jahre.

„Ich gelobe, der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen und das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen.“ Mit diesen Worten legten im Fackelschein am Donnerstagabend 75 Rekruten des Panzergrenadierbataillons 371 „Marienberger Jäger“ ihr Gelöbnis ab. Darunter waren auch drei Frauen, die jüngste erst 17 Jahre...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:23 Uhr
6 min.
Mutter stillt Kinder fast zu Tode
Die Eltern stehen wegen Misshandlung von Schutzbefohlenen vor Gericht. Ihre Kinder sind heute schwerbehindert. Der Vater sagt: „Die Schuld liegt klar bei uns. Ich kann nicht in Worte fassen, was passiert ist.“
Eine junge Mutter aus Westsachsen ernährt sich vegan. Ihre Zwillinge bekommen 13 Monate lang nur Muttermilch, bis sie nur noch Haut und Knochen sind. Mit ihrem Weltbild und ihrem Glauben an einen angeblichen Wunderheiler bringen die Eltern ihre Söhne fast um.
Manuela Müller
20:55 Uhr
2 min.
Hoeneß über Real: "Spielen gar nicht so gut Fußball, aber"
Für Bayerns Ehrenpräsidenten Uli Hoeneß ist der Ausgang im Viertelfinale der Champions League gegen Real Madrid offen. (Archivbild)
Der FC Bayern hat nach wie vor drei Titelchancen. Doch nun dämpft Uli Hoeneß die Erwartungen. Er warnt vor Champions-League-Gegner Real Madrid - auch wenn er große Chancen aufs Weiterkommen sieht.
06:21 Uhr
2 min.
Überlandverbindung von Chemnitz über Freiberg nach Dresden: Monatelange Vollsperrung
Die B 173 zwischen Niederschöna und Naundorf wird für mehrere Monate voll gesperrt.
Die B 173 wird für mehrere Monate zwischen Naundorf und Niederschöna nicht befahrbar sein. Grund dafür sind umfangreiche Straßenbauarbeiten.
Wieland Josch
13.11.2025
3 min.
Mittweida: Feierliches Gelöbnis für rund 140 Rekruten der „Marienberger Jäger“
Auf dem Sportplatz am Mittweidaer Schützenplatz fand am Abend das feierliche Gelöbnis von rund 140 jungen Soldaten des Panzergrenadierbataillons 371 statt.
Der Abend in der Partnerstadt der fünften Kompanie des Panzergrenadierbataillons war für die jungen Leute ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu ausgebildeten Soldaten.
Franziska Bernhardt-Muth
20:49 Uhr
4 min.
5:1 mit Rekordtorschütze: Freiburg erstmals im Viertelfinale
Vincenzo Grifo (M) ist nun Freiburgs Rekordtorschütze.
Nach einem leidenschaftlichen Auftritt schlägt der SC Freiburg den KRC Genk mit 5:1 und steht erstmals im Viertelfinale der Europa League. Ein Spieler feiert dabei eine ganz besondere Bestmarke.
Matthias Jung, dpa
22.01.2026
2 min.
„Weihnachtswichtel“ stehen beim Neujahrsempfang in Marienberg im Fokus
Für Georg Böhme, Kommandeur der Marienberger Jäger, war es die letzte Veranstaltung dieser Art. Er wird im September die Erzgebirgskaserne verlassen.
Thomas Wittig
Mehr Artikel