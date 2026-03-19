Rekruten legen auf Marienberger Markt Gelöbnis ab

Marienberg
Unter den Soldaten des Panzergrenadierbataillons 371 sind auch drei Frauen. Die Jüngste ist erst 17 Jahre.
„Ich gelobe, der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen und das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen.“ Mit diesen Worten legten im Fackelschein am Donnerstagabend 75 Rekruten des Panzergrenadierbataillons 371 „Marienberger Jäger“ ihr Gelöbnis ab. Darunter waren auch drei Frauen, die jüngste erst 17 Jahre...
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