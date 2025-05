Wie ein Schweizer die Olbernhauer Minigolfanlage aus dem Dornröschenschlaf holte

Mitten in der Coronapandemie übernahm Jürg Leuthold aus Zürich das Areal an der Flöha. Heute bietet die Freizeiteinrichtung ein breites Programm aus Spiel, Spaß und Sport.

Minigolf – Das gibt es in Olbernhau standartmäßig mit einer kleinen Runde Versteckspiel. Denn die Anlage liegt etwas verborgen zwischen Stadion und Flöha. In diesem Jahr kann in der Freizeiteinrichtung ein kleines Jubiläum gefeiert werden. Vor 30 Jahren öffnete sie zum ersten Mal ihre Türen.