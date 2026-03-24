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Olbernhau erwägt den Bau von Windrädern im Rungstockwald. Gegner wollen das verhindern.
Olbernhau erwägt den Bau von Windrädern im Rungstockwald. Gegner wollen das verhindern. Symbolfoto: Oliver Berg/dpa
Olbernhau erwägt den Bau von Windrädern im Rungstockwald. Gegner wollen das verhindern.
Olbernhau erwägt den Bau von Windrädern im Rungstockwald. Gegner wollen das verhindern. Symbolfoto: Oliver Berg/dpa
Marienberg
Windräder im Erzgebirgswald: Gegner wollen einen Bürgerentscheid
Redakteur
Von Georg Müller
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Rund 500 Unterschriften gegen den Bau neuer Anlagen sind nötig, aller Voraussicht nach wird die Gruppe diese Hürde nehmen. Doch es gibt weitere bis es zur Entscheidung kommen kann.

Mitten im Olbernhauer Rungstockwald sollen Windräder entstehen, jedes um die 260 Meter hoch. Nun könnte das Pilotprojekt einen Dämpfer erhalten, denn eine Gruppe Olbernhauer strebt einen Bürgerentscheid an.
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