Windräder im Erzgebirgswald: Gegner wollen einen Bürgerentscheid

Marienberg
Rund 500 Unterschriften gegen den Bau neuer Anlagen sind nötig, aller Voraussicht nach wird die Gruppe diese Hürde nehmen. Doch es gibt weitere bis es zur Entscheidung kommen kann.
Mitten im Olbernhauer Rungstockwald sollen Windräder entstehen, jedes um die 260 Meter hoch. Nun könnte das Pilotprojekt einen Dämpfer erhalten, denn eine Gruppe Olbernhauer strebt einen Bürgerentscheid an.
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