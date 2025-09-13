„Winterapfel mit Zimtduft“: Was beim Naturmarkt in Pobershau besonders gefragt ist

Manche Leute sind ganzjährig in Weihnachtsstimmung. So auch am Samstag beim 30. Naturmarkt in Pobershau. Welche Produkte am besten laufen und was alles in Seife kommt.

Regionale Produkte sind angesagt. Das haben viele Händler und Kunden zum Naturmarkt im Bergdorf Pobershau am Samstag bestätigt. Familie Weber aus Pobershau etwa kauft hier jedes Jahr ihre Winterzwiebeln, Tee und Leinöl. Das freut Jonas Bornschein aus Drebach, der verschiedene Fläschchen aus seiner Ölmühle mitgebracht hat. „Leinöl und...