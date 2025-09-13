Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sindy Kunzmann (l.) und Stefanie Weiser verkaufen handgefertigte Seifen aus dem Erzgebirge.
Sindy Kunzmann (l.) und Stefanie Weiser verkaufen handgefertigte Seifen aus dem Erzgebirge. Bild: Michael Felber
Marienberg
„Winterapfel mit Zimtduft“: Was beim Naturmarkt in Pobershau besonders gefragt ist
Von Michael Felber
Manche Leute sind ganzjährig in Weihnachtsstimmung. So auch am Samstag beim 30. Naturmarkt in Pobershau. Welche Produkte am besten laufen und was alles in Seife kommt.

Regionale Produkte sind angesagt. Das haben viele Händler und Kunden zum Naturmarkt im Bergdorf Pobershau am Samstag bestätigt. Familie Weber aus Pobershau etwa kauft hier jedes Jahr ihre Winterzwiebeln, Tee und Leinöl. Das freut Jonas Bornschein aus Drebach, der verschiedene Fläschchen aus seiner Ölmühle mitgebracht hat. „Leinöl und...
