Kurt Reuther (Mitte) und Matthias Aurich (Zweiter von rechts) beim Kettensägenkurs.
Kurt Reuther (Mitte) und Matthias Aurich (Zweiter von rechts) beim Kettensägenkurs. Bild: Kristian Hahn
Marienberg
„Wir müssen bekannter werden“: Neue Waldakademie im Erzgebirge startet Kursbetrieb
Redakteur
Von Georg Müller
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die neu gegründete Waldakademie Pfaffroda soll ein Aushängeschild werden. Nun fand erstmals ein Kettensägenkurs statt, der den Teilnehmern einiges abverlangte.

Ein typischer Anfängerfehler: Kurt Reuther hat den Schnitt an der Fichte etwas zu tief gesetzt. Matthias Aurich zückt seien Stift, erklärt den Teilnehmern, wo das Problem liegt. Es ist der erste Kettensägenkurs der neu gegründeten Waldakademie Pfaffroda.
