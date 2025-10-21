„Wir müssen bekannter werden“: Neue Waldakademie im Erzgebirge startet Kursbetrieb

Die neu gegründete Waldakademie Pfaffroda soll ein Aushängeschild werden. Nun fand erstmals ein Kettensägenkurs statt, der den Teilnehmern einiges abverlangte.

Ein typischer Anfängerfehler: Kurt Reuther hat den Schnitt an der Fichte etwas zu tief gesetzt. Matthias Aurich zückt seien Stift, erklärt den Teilnehmern, wo das Problem liegt. Es ist der erste Kettensägenkurs der neu gegründeten Waldakademie Pfaffroda. Ein typischer Anfängerfehler: Kurt Reuther hat den Schnitt an der Fichte etwas zu tief gesetzt. Matthias Aurich zückt seien Stift, erklärt den Teilnehmern, wo das Problem liegt. Es ist der erste Kettensägenkurs der neu gegründeten Waldakademie Pfaffroda.