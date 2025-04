„Wir müssen da jetzt durch“: Großrückerswalde trifft es finanziell gleich doppelt

Die aktuelle wirtschaftliche Lage setzt Großrückerswalde zu, wie sich am neuen Haushalt zeigt. Die Gemeinde muss ein Minus in Höhe von rund 800.000 Euro verkraften. Was bedeutet das für den Ort?

André Rösch, Bürgermeister von Großrückerswalde, findet während der Gemeinderatssitzung klare Worte: „Es ist eine schwierige Zeit. Wir müssen da jetzt durch.“ Die Gemeinde werde alle notwendigen Aufgaben erfüllen, auch wenn das Geld knapp sei. Bereits im Mai soll der neue Haushalt beschlossen werden. André Rösch, Bürgermeister von Großrückerswalde, findet während der Gemeinderatssitzung klare Worte: „Es ist eine schwierige Zeit. Wir müssen da jetzt durch.“ Die Gemeinde werde alle notwendigen Aufgaben erfüllen, auch wenn das Geld knapp sei. Bereits im Mai soll der neue Haushalt beschlossen werden.