  • „Wir sind enttäuscht von der Stadt“: Warum die Betreiber der Traditionsgaststätte Bergschänke im Erzgebirge aufgeben

Robin Reinsch an der Schankanlage der Traditionsgaststätte Bergschänke.
Bild: Michael Felber
Robin Reinsch bedient Gäste, im Bild ein Ehepaar aus Thüringen.
Bild: Michael Felber
Die Bergschänke zum Katzenstein ist noch bis zum 14. Juni geöffnet.
Bild: Michael Felber
Robin Reinsch an der Schankanlage der Traditionsgaststätte Bergschänke.
Robin Reinsch an der Schankanlage der Traditionsgaststätte Bergschänke. Bild: Michael Felber
Robin Reinsch bedient Gäste, im Bild ein Ehepaar aus Thüringen.
Robin Reinsch bedient Gäste, im Bild ein Ehepaar aus Thüringen. Bild: Michael Felber
Die Bergschänke zum Katzenstein ist noch bis zum 14. Juni geöffnet.
Die Bergschänke zum Katzenstein ist noch bis zum 14. Juni geöffnet. Bild: Michael Felber
Marienberg
„Wir sind enttäuscht von der Stadt“: Warum die Betreiber der Traditionsgaststätte Bergschänke im Erzgebirge aufgeben
Von Michael Felber und Georg Müller
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Johanna Preißler und Robin Reinsch ziehen einen Schlussstrich, denn sie sind an der Grenze des Machbaren. Dafür gebe es einen bestimmten Grund. Dieser habe mit der Stadt Marienberg zu tun.

Es ist spät am Abend. Johanna Preißler und Robin Reinsch haben einen langen Arbeitstag hinter sich. Es ist ein Tag gewesen, der ihnen wieder viel abverlangt hat. Zu viel; und das aus einem bestimmten Grund.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
