Zu Besuch bei AfD-Mann Thomas Dietz aus dem Erzgebirge: Und plötzlich kommt er in Fahrt

Thomas Dietz wird auch in Zukunft das Erzgebirge im Bundestag vertreten. Doch wer ist der Mann eigentlich und was genau hat er vor? Zu Besuch bei einem, der ganz auf Linie der Partei ist.

Thomas Dietz hat es sich auf dem roten Sofa in seinem Zuhause in Lugau bequem gemacht. Das Sofa ist etwas durchgesessen, in die Jahre gekommen. Vor vielen Jahren habe Marco Wanderwitz bei ihm Platz genommen, erzählt Dietz. „Inzwischen ignoriert er mich. Er läuft im Bundestag einfach an mir vorbei.“